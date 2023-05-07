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Apostador do ES acerta cinco números da Mega-Sena e ganha R$ 83 mil

O prêmio principal, para quem acerta seis dezenas, acumulou; no próximo sorteio, a estimativa é pagar R$ 40 milhões ao vencedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2023 às 16:10

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 16:10

Fila da Mega-Sena
No próximo sorteio, a estimativa da Caixa Econômica é pagar R$ 40 milhões pelo prêmio principal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um apostador de Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, chegou bem perto de se tornar um milionário neste fim de semana. Ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e ganhou pouco mais de R$ 83 mil. Já o prêmio principal acumulou porque não houve nenhum ganhador no país. Os números sorteados neste sábado (6) foram 01-15-16-25-32-36. Para o próximo concurso, na terça-feira (9), a estimativa da Caixa é pagar R$ 40 milhões.
Ao todo, 35 apostas pelo Brasil acertaram cinco números na Mega-Sena, entre as quais o jogador de Guarapari, que fez um jogo simples, ou seja, ele apostou a sorte em um cartão com apenas seis números.  Cada um faturou R$ 83.308,16. Outras 3.201 apostas — mais de 60 só no Espírito Santo — acertaram quatro dezenas e levam para casa R$ 1.301,28, cada. 
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a arrecadação total desse concurso foi de R$ 50,5 milhões. O valor da aposta aumentou no mês passado e, agora, o jogo simples custa R$ 5.

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