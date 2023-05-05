Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves , na Serra , passou por mudanças e já não atende mais pacientes que procuram diretamente a unidade hospitalar, principalmente com demandas por tratamento clínico. O atendimento de urgência e emergência continua sendo oferecido, mas via unidades especializadas ou encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa, foram adotadas na unidade hospitalar as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) . Nelas, o atendimento é dividido em atenção primária, secundária (as UPAs) e terciária, ficando na última classificação, em geral, os hospitais.

“O que fizemos foi organizar o processo de atendimento do hospital Jayme, seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde ”, assinala Barbosa.

Your browser does not support the audio element. ES muda forma de atendimento do pronto-socorro do Jayme; entenda

Recebe ainda os pacientes que foram encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em casos que demandam avaliação ou atendimento de médicos especialistas.

Pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Helio Filho/Secom ES

Barbosa avalia que o atendimento de urgência e emergência aos moradores da Serra não ficou comprometido com a mudança. Destaca que o município conta com três UPAS — Serra Sede, Carapina e Castelândia —, a última delas inaugurada em 2020. “É uma unidade 24 horas que oferece mais de 16 mil atendimentos.

E acrescenta: “Nós qualificamos o atendimento do hospital, mas continuamos a receber pacientes das UPAs. Atualmente, cerca de 70% dos atendimentos, realizados no setor de urgência e emergência no novo formato, correspondem a pacientes do município da Serra”, relata Barbosa.

Mudanças após pandemia

A mudança começou a ocorrer após a metade do ano passado, quando os leitos destinados à Covid-19 passaram a ser desativados. De acordo com o subsecretário, o Hospital Jayme chegou a ser o segundo maior do país em referência ao atendimento à doença causada pelo coronavírus.

“Com a pandemia, o hospital assumiu o protagonismo. Chegou a ter 258 leitos de UTI e agora tem um novo perfil de atendimento, voltado para a média e alta complexidade”, cita Barbosa.

A partir de então, a unidade passou a oferecer outros atendimentos de alta complexidade, como a Neurologia Adulto, com unidade para demandas neurológicas disponíveis em 24 horas. É a única urgência para este tipo de especialidade na Região Metropolitana.

Também começou a realizar cirurgias ortopédicas eletivas (agendadas) de alta complexidade, como próteses de joelho, quadril e ombro, além de reconstruções de membros. Conta ainda com Maternidade de Alto Risco para mães e bebês, sendo referência no Espírito Santo. Além de ter o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), referência para o todo o Estado.

Oferece ainda atendimento em outras especialidades, como: