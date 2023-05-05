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Na Serra

ES muda forma de atendimento do pronto-socorro do Jayme; entenda

Hospital  atualmente oferece atendimento de urgência e emergência apenas para pacientes encaminhados via Samu, Corpo de Bombeiros e Eco101,  além de UPAs
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:39

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:39

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, passou por mudanças e já não atende mais pacientes que procuram diretamente a unidade hospitalar, principalmente com demandas por tratamento clínico. O atendimento de urgência e emergência continua sendo oferecido, mas via unidades especializadas ou encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa, foram adotadas na unidade hospitalar as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Nelas, o atendimento é dividido em atenção primária,  secundária (as UPAs) e terciária, ficando na última classificação, em geral, os hospitais.
“O que fizemos foi organizar o processo de atendimento do hospital Jayme, seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde”, assinala Barbosa.
Com base nesse protocolo, o atendimento do pronto-socorro do Hospital Jayme passou a ser referenciado. O que significa que o local recebe pacientes encaminhados via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)Corpo de Bombeiros e Eco101, vítimas de todos os tipos de traumas, além de urgências clínicas que demandam terapia intensiva (UTI).
ES muda forma de atendimento do pronto-socorro do Jayme; entenda
Recebe ainda os pacientes que foram encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em casos que demandam avaliação ou atendimento de médicos especialistas.
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Helio Filho/Secom ES
Barbosa avalia que o atendimento de urgência e emergência aos moradores da Serra não ficou comprometido com a mudança. Destaca que o município conta com três UPAS — Serra Sede, Carapina e Castelândia —, a última delas inaugurada em 2020. “É uma unidade 24 horas que oferece mais de 16 mil atendimentos.
E acrescenta: “Nós qualificamos o atendimento do hospital, mas continuamos a receber pacientes das UPAs. Atualmente, cerca de 70% dos atendimentos, realizados no setor de urgência e emergência no novo formato, correspondem a pacientes do município da Serra”, relata Barbosa.

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Mudanças após pandemia

A mudança começou a ocorrer após a metade do ano passado, quando os leitos destinados à Covid-19 passaram a ser desativados. De acordo com o subsecretário, o Hospital Jayme chegou a ser o segundo maior do país em referência ao atendimento à doença causada pelo coronavírus.
“Com a pandemia, o hospital assumiu o protagonismo. Chegou a ter 258 leitos de UTI e agora tem um novo perfil de atendimento, voltado para a média e alta complexidade”, cita Barbosa.
A partir de então, a unidade passou a oferecer outros atendimentos de alta complexidade, como a Neurologia Adulto, com unidade para demandas neurológicas disponíveis em 24 horas. É a única urgência para este tipo de especialidade na Região Metropolitana.
Também começou a realizar cirurgias ortopédicas eletivas (agendadas) de alta complexidade, como próteses de joelho, quadril e ombro, além de reconstruções de membros. Conta ainda com Maternidade de Alto Risco para mães e bebês, sendo referência no Espírito Santo. Além de ter o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), referência para o todo o Estado.
Oferece ainda atendimento em outras especialidades, como:
  • Cirurgia Vascular
  • Ortopedia Geral e Traumatologia
  • Neurocirurgia
  • Cirurgia Geral
  • Clínica Médica
  • Infectologia
  • Anestesiologia
  • Cirurgia Torácica
  • Cardiologia
  • Cirurgia Plástica (CTQ)
  • Medicina Intensiva
  • Nefrologia
  • Cirurgia Bucomaxilofacial
  • Nutrologia
  • Hematologia
  • Oftalmologia
  • Endoscopia Digestiva
  • Radiologia e Diagnóstico por Imagem
  • Ginecologia e Obstetrícia
  • Neonatologia
  • Cirurgia Pediátrica

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