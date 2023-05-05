O pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, passou por mudanças e já não atende mais pacientes que procuram diretamente a unidade hospitalar, principalmente com demandas por tratamento clínico. O atendimento de urgência e emergência continua sendo oferecido, mas via unidades especializadas ou encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa, foram adotadas na unidade hospitalar as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Nelas, o atendimento é dividido em atenção primária, secundária (as UPAs) e terciária, ficando na última classificação, em geral, os hospitais.
“O que fizemos foi organizar o processo de atendimento do hospital Jayme, seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde”, assinala Barbosa.
Com base nesse protocolo, o atendimento do pronto-socorro do Hospital Jayme passou a ser referenciado. O que significa que o local recebe pacientes encaminhados via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Eco101, vítimas de todos os tipos de traumas, além de urgências clínicas que demandam terapia intensiva (UTI).
ES muda forma de atendimento do pronto-socorro do Jayme; entenda
Recebe ainda os pacientes que foram encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em casos que demandam avaliação ou atendimento de médicos especialistas.
Barbosa avalia que o atendimento de urgência e emergência aos moradores da Serra não ficou comprometido com a mudança. Destaca que o município conta com três UPAS — Serra Sede, Carapina e Castelândia —, a última delas inaugurada em 2020. “É uma unidade 24 horas que oferece mais de 16 mil atendimentos.
E acrescenta: “Nós qualificamos o atendimento do hospital, mas continuamos a receber pacientes das UPAs. Atualmente, cerca de 70% dos atendimentos, realizados no setor de urgência e emergência no novo formato, correspondem a pacientes do município da Serra”, relata Barbosa.
Mudanças após pandemia
A mudança começou a ocorrer após a metade do ano passado, quando os leitos destinados à Covid-19 passaram a ser desativados. De acordo com o subsecretário, o Hospital Jayme chegou a ser o segundo maior do país em referência ao atendimento à doença causada pelo coronavírus.
“Com a pandemia, o hospital assumiu o protagonismo. Chegou a ter 258 leitos de UTI e agora tem um novo perfil de atendimento, voltado para a média e alta complexidade”, cita Barbosa.
A partir de então, a unidade passou a oferecer outros atendimentos de alta complexidade, como a Neurologia Adulto, com unidade para demandas neurológicas disponíveis em 24 horas. É a única urgência para este tipo de especialidade na Região Metropolitana.
Também começou a realizar cirurgias ortopédicas eletivas (agendadas) de alta complexidade, como próteses de joelho, quadril e ombro, além de reconstruções de membros. Conta ainda com Maternidade de Alto Risco para mães e bebês, sendo referência no Espírito Santo. Além de ter o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), referência para o todo o Estado.
Oferece ainda atendimento em outras especialidades, como:
- Cirurgia Vascular
- Ortopedia Geral e Traumatologia
- Neurocirurgia
- Cirurgia Geral
- Clínica Médica
- Infectologia
- Anestesiologia
- Cirurgia Torácica
- Cardiologia
- Cirurgia Plástica (CTQ)
- Medicina Intensiva
- Nefrologia
- Cirurgia Bucomaxilofacial
- Nutrologia
- Hematologia
- Oftalmologia
- Endoscopia Digestiva
- Radiologia e Diagnóstico por Imagem
- Ginecologia e Obstetrícia
- Neonatologia
- Cirurgia Pediátrica