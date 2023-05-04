Nesta quinta-feira (4), no entanto, leitores de A Gazeta, moradores de alguns bairros da Serra, como Nova Almeida, Parque Residencial Mestre Álvaro e Nova Carapina, reclamam que permanecem sem água desde segunda-feira (1°). Eles relatam que estão precisando comprar água para o consumo e uso no preparo de alimentos.

A reportagem procurou a Cesan, informando sobre as queixas. A companhia garantiu que o abastecimento foi retomado, mas ressaltou que a normalização é gradativa – o que significa que a água chega primeiro aos imóveis nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e, em seguida, nas áreas mais altas e nas extremidades das redes.

A Cesan também afirmou que caminhões-pipa estão complementando o abastecimento, basta o morador acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita a qualquer hora do dia ou da noite.

Your browser does not support the audio element. Moradores de bairros da Serra seguem sem água após manutenção da Cesan