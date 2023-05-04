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Abastecimento

Moradores de bairros da Serra seguem sem água após manutenção da Cesan

Moradores de algumas regiões do município reclamam que desde segunda-feira (1°) estão sem água; Cesan garante que abastecimento está sendo retomado gradativamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 16:10

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 16:10

Na última terça-feira (2), A Gazeta noticiou que a Companhia Espírito Santense de Saneamento, havia iniciado uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de Vitória, Serra e Fundão. A previsão era de que o serviço seria concluído na manhã desta quarta-feira (3), quando, segundo a Cesan, o abastecimento de água seria retomado e gradativamente normalizado.
Nesta quinta-feira (4), no entanto, leitores de A Gazeta, moradores de alguns bairros da Serra, como Nova Almeida, Parque Residencial Mestre Álvaro e Nova Carapina, reclamam que permanecem sem água desde segunda-feira (1°). Eles relatam que estão precisando comprar água para o consumo e uso no preparo de alimentos. 
A reportagem procurou a Cesan, informando sobre as queixas. A companhia garantiu que o abastecimento foi retomado, mas ressaltou que a normalização é gradativa – o que significa que a água chega primeiro aos imóveis nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e, em seguida, nas áreas mais altas e nas extremidades das redes.
A Cesan também afirmou que caminhões-pipa estão complementando o abastecimento, basta o morador acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita a qualquer hora do dia ou da noite.
Moradores de bairros da Serra seguem sem água após manutenção da Cesan
A manutenção emergencial foi realizada, de acordo com a Cesan, em função da elevada turbidez na água do Rio Santa Maria da Vitória. “A Cesan está realizando investimentos de R$ 61,5 milhões na melhoria tecnológica e ampliação da estação de tratamento para evitar que a turbidez na água do rio Santa Maria da Vitória prejudique o abastecimento”, disse a companhia, por nota.

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