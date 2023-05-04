Marisa vai fechar as portas de tradicional loja no Centro de Vitória

Loja Marisa no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A unidade da Loja Marisa que funciona na avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai fechar as portas. O anúncio foi feito pelo CEO do grupo Marisa Loja S/A, João Pinheiro Nogueira Batista, na rede social profissional LinkedIn . Há cerca de uma semana ele visitou algumas lojas no Espírito Santo e anunciou o fechamento da unidade localizada no Centro da Capital quando esteve por lá.

"Estive hoje na Loja 708 da Lojas Marisa em Vitória . A decisão de fechamento foi comunicado hoje pela manhã. Fui agradecer a todos pela dedicação e esforço e reforçar o contexto em que a decisão foi tomada. E reiterar que faríamos o possível para aproveitar o time em outras lojas.Expliquei que estávamos fazendo isso de coração apertado mas que era necessário , infelizmente", diz na postagem.

CEO da Marisa anuncia fechamento de loja no Centro pelo Linkedin Crédito: Reprodução/ Linkedin

Junto ao texto, ele publicou fotos da fachada da loja, com a gerente da unidade e com alguns trabalhadores.

Segundo apuração do Estadão , a loja do Centro de Vitória é uma das 90 unidades da rede que não geram caixa e que devem ser fechadas neste ano. Ao todo, a Marisa tem 334 lojas no país.

O fechamento atende ao plano de reestruturação apresentado aos investidores. No total, serão cerca de 1,8 mil demissões.

Na mesma viagem ao Espírito Santo, Nogueira Batista também visitou a loja que fica no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nesse caso, não anunciou o fechamento.

A Gazeta questionou a empresa sobre a possibilidade de fechamento de outras unidades no Estado e sobre o destino dos trabalhadores, mas ainda não obteve retorno. Quando houver resposta, este texto será atualizado.



Correção O título anterior da reportagem dava a entender que a unidade já estava fechada. O título foi corrigido uma vez que a loja ainda será fechada pela empresa.