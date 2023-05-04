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Marisa vai fechar as portas de tradicional loja no Centro de Vitória

Tradicional ponto da avenida Princesa Isabel vai fechar as portas. Anúncio foi feito em visita do presidente da rede de varejo
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:05

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:05

Loja Marisa
Loja Marisa no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A unidade da Loja Marisa que funciona na avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai fechar as portas. O anúncio foi feito pelo CEO do grupo Marisa Loja S/A, João Pinheiro Nogueira Batista, na rede social profissional LinkedIn. Há cerca de uma semana ele visitou algumas lojas no Espírito Santo e anunciou o fechamento da unidade localizada no Centro da Capital quando esteve por lá. 
"Estive hoje na Loja 708 da Lojas Marisa em Vitória . A decisão de fechamento foi comunicado hoje pela manhã. Fui agradecer a todos pela dedicação e esforço e reforçar o contexto em que a decisão foi tomada. E reiterar que faríamos o possível para aproveitar o time em outras lojas.Expliquei que estávamos fazendo isso de coração apertado mas que era necessário , infelizmente", diz na postagem.
CEO da Marisa anuncia fechamento de loja no Centro pelo Linkedin
CEO da Marisa anuncia fechamento de loja no Centro pelo Linkedin Crédito: Reprodução/ Linkedin
Junto ao texto, ele publicou fotos da fachada da loja, com a gerente da unidade e com alguns trabalhadores.
Segundo apuração do Estadão, a loja do Centro de Vitória é uma das 90 unidades da rede que não geram caixa e que devem ser fechadas neste ano. Ao todo, a Marisa tem 334 lojas no país.
O fechamento atende ao plano de reestruturação apresentado aos investidores. No total, serão cerca de 1,8 mil demissões.
Na mesma viagem ao Espírito Santo, Nogueira Batista também visitou a loja que fica no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nesse caso, não anunciou o fechamento. 
A Gazeta questionou a empresa sobre a possibilidade de fechamento de outras unidades no Estado e sobre o destino dos trabalhadores, mas ainda não obteve retorno. Quando houver resposta, este texto será atualizado.

Correção

04/05/2023 - 3:32
O título anterior da reportagem dava a entender que a unidade já estava fechada. O título foi corrigido uma vez que a loja ainda será fechada pela empresa.
Marisa vai fechar as portas de tradicional loja no Centro de Vitória

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