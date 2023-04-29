Americanas do Centro de Vitória tem prateleiras vazias e pouco movimento

Fachada da Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A reportagem de A Gazeta esteve no local e percorreu os inúmeros corredores, encontrando poucos clientes no estabelecimento. Nas prateleiras destinadas aos doces — uma das mais procuradas pelos consumidores —, foi possível notar, na ocasião, a ausência de produtos tradicionais, como o Bis com 20 unidades.

Outros produtos clássicos, como o bombom Serenata de Amor, também estavam com poucas unidades à venda, indicando falta de reposição. Situação que se repetiu nos setores de limpeza e de higiene pessoal, onde havia espaços vazios nas prateleiras.

Prateleiras vazias na Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Redação A Gazeta

No último dia 11, a Americanas do Shopping Vitória fechou as portas por decisão judicial. "A Lojas Americanas está fechada por determinação judicial em razão de ação de despejo movida pelo Shopping Vitória", informou a assessoria do shopping em nota.

A Gazeta apurou e informou em primeira mão, à época, que essa ação de despejo é anterior ao processo de recuperação judicial no qual a gigante do varejo entrou neste ano. O motivo seria divergências de contrato da Americanas com o shopping.

Segundo a Americanas, foram encerradas as atividades por "motivos de litígio oriundo de divergência por parte do shopping sobre o processo de recuperação judicial da companhia”.

Lojas Americanas foi despejada do Shopping Vitória após decisão judicial Crédito: Joyce Meriguetti

No perfil de A Gazeta no Instagram, entre os mais de 2 mil comentários sobre o fechamento da loja no Shopping Vitória — a maior parte deles carregados de nostalgia —, havia impressões sobre outras unidades da Americanas no Estado.

"Loja abandonada! Tudo jogado, sem organização. Só servia para comprar balas e chips para ir ao cinema. Assim como essa, as outras terão o mesmo destino! Infelizmente…" Consumidor - Em comentário sobre a loja do Shopping Vitória

"Ontem fui lá, estava vazia e tudo bagunçado. O cara alegou que estava tudo fora do sistema e não estavam fazendo vendas... estranhei e fiquei pensando que há pouco tempo saiu notícia de que as Lojas Americanas iriam falir... hoje me deparo com essa notícia... na real não tinha nada a ver com sistema fora do ar!" Consumidor - Em comentário no Instagram

Por meio de nota, a Lojas Americanas explicou a falta de alguns produtos à venda na unidade do Centro de Vitória.