Saiba a situação das Lojas Americanas em outros shoppings do ES

Filial da Lojas Americanas em shopping Crédito: Divulgação/Lojas Americanas

A Gazeta procurou outros shoppings da Grande Vitória e a própria Lojas Americanas para saber se existe a possibilidade de outros fechamentos decorrentes de ações judiciais. O fechamento é referente a uma cobrança na Justiça anterior ao início do processo de recuperação judicial enfrentado pela Americanas desde janeiro deste ano. A situação da empresa, porém, gera insegurança sobre o funcionamento das outras filiais no Estado. A reportagem deprocurou outros shoppings da Grande Vitória e a própria Lojas Americanas para saber se existe a possibilidade de outros fechamentos decorrentes de ações judiciais.

Shopping Vila Velha

Por meio de sua assessoria, o Shopping Vila Velha disse que não costuma comentar esse tipo de situação envolvendo lojistas. De qualquer forma, informou que o há, sim, no centro comercial, uma filial da empresa funcionando normalmente, sem previsão de fechamento.

Boulevard Shopping

Por nota, a gerência administrativa do Boulevard Shopping Vila Velha informou que "o contrato com a Lojas Americanas segue em vigor e que a mesma segue com o funcionamento normalizado neste centro de compras".

Shoppings do Grupo Sá Cavalcante

A Sá Cavalcante, que administra os shoppings Moxuara (Cariacica), Praia da Costa (Vila Velha), Mestre Álvaro e Montserrat (ambos na Serra) também se manifestou por nota enviada pela assessoria de imprensa. "A Shoppings Sá Cavalcante ressalta que as operações da Lojas Americanas presentes nos empreendimentos administrados pela empresa permanecem em funcionamento normal", afirma o comunicado.

A organização também disse que "reitera o seu compromisso não apenas com o bem-estar da população, mas com o crescimento e o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua".

Shopping Norte Sul

O Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória, também foi procurado e, até o momento da publicação, não respondeu ao contato de A Gazeta. Assim que uma resposta for enviada, este texto será atualizado.

Recuperação judicial

A Americanas, gigante do varejo nacional, encontra-se em processo de recuperação judicial desde janeiro deste ano, tendo uma dívida de cerca de R$ 43 bilhões com mais de 16 mil credores. Desde então, a empresa vem buscando alternativas para contornar a crise financeira.

Recentemente, o trio de bilionários brasileiros formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, acionistas de referência da Americanas e proprietários da empresa de private equity 3G, propôs um aporte de R$ 12 bilhões na varejista. A medida era uma exigência dos bancos desde que a crise veio à tona, em janeiro, com algumas instituições já aceitando a oferta de R$ 12 bilhões ao invés dos R$ 16 bilhões propostos inicialmente.

Em um comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira (11), a Americanas informou que chegou a um acordo com alguns credores para suspender temporariamente disputas judiciais em curso. Entretanto, o acordo engloba apenas bancos. A empresa continua em busca de soluções para lidar com sua dívida e sair da crise.

O que diz as Lojas Americanas "A Americanas S.A. informa que conta com mais de 20 lojas no estado do Espírito Santo e reforça que segue operando normalmente, dentro das regras do processo de recuperação judicial. A companhia mantém seu propósito de entregar a melhor experiência aos milhões de clientes em todo o Brasil e está focada na manutenção da fonte produtora, na gestão do negócio e no plano de recuperação judicial”.

Nota oficial