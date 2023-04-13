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Fala, leitor

Leitores se comovem com fechamento de Americanas no Shopping Vitória

No perfil da Gazeta no Instagram já são mais de 2 mil comentários, a maior parte deles carregados de nostalgia e lamentando a perda de empregos

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:17

Públicado em 

13 abr 2023 às 12:17

Colunista

Americanas fecha loja no Shopping Vitória após ser despejada
Americanas fecha loja no Shopping Vitória após ser despejada Crédito: Joyce Meriguetti
O fechamento da unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória, na Capital, provocou muitas reações nos leitores. No perfil  da Gazeta no Instagram já são mais de 2 mil comentários, a maior parte deles carregados de nostalgia. No perfil do Facebook, foram mais de 300 manifestações. Não faltaram também mensagens lamentando a perda de empregos.
Abaixo, uma seleção desses comentários:
Caramba, bateu uma tristeza ler essa reportagem, tenho muitas lembranças das Lojas Americanas. (Ila Magri)
A loja âncora está naufragando (Victor Mazzei)
Muito triste, gerou primeiro emprego para muitos, e quantos agora perderam seus empregos? Muito triste, uma das lojas mais faladas em promoções também (Penha Biral)
A próxima geração jamais saberá o que é passar nas Lojas Americanas antes de ir ao Cinemark? (Fabricio Belo)
Eu fico com pena do pessoal que trabalha lá, abdicou anos de trabalho na empresa pra ser mandado embora assim. Lamentável. Acorda arrebenta pro lado mais fraco. (Guto)
Quanto deveria ser o aluguel ? Ainda deve ser reflexo da pandemia.... Fim de uma era (Bruno Monteiro)
Que o pessoal que trabalhava lá consiga se recolocar no mercado o mais rápido possível. Nessas situações todo mundo sai perdendo. (Renato Vizz)
Quantas gerações passaram por essa loja como cliente, eu lembro quando vendia cachorro-quente e sorvete. (Wagner Passos)
Por causa de erro dos outros e ganância, muitos perdem empregos. (Ana Paula Oliveira Cruz Lopes)
Era a melhor loja das Americanas em Vitória. Loja grande, tinha muitos produtos. (Ana Luiza Cunha Peixoto)
Nossa, triste notícia!! Americanas sempre foi referência de produtos e chocolates de valor bacana promoções etc… a próxima geração realmente não vai saber como era satisfatório comprar nas Americanas (Ana Paula)
Em qual fila vou me humilhar atrás de promoção na Páscoa? ? (Ryan Gouveia)
A entrada principal não será mais a mesma (João Manoel Jr)
Loja abandonada! Tudo jogado, sem organização. Só servia para comprar balas e chips para ir ao cinema. Assim como essa, as outras terão o mesmo destino! Infelizmente… (Rafael Teixeira)
Ontem fui lá, estava vazia e tudo bagunçado, o cara alegou que estava tudo fora do sistema e não estavam fazendo vendas... bem estranhei e fiquei pensando que há pouco tempo saiu notícia de que as Lojas Americanas iriam falir... hoje me deparo com essa notícia... na real não tinha nada a ver com sistema fora do ar! (Laila Orlande)
Um shopping que não tem Americanas não é um shopping (Amanda Chartuni)

Nota das Lojas Americanas

"A Americanas informa que a sua loja no Shopping Vitória encontra-se fechada atualmente por motivos de litígio oriundo de divergência por parte do shopping sobre o processo de recuperação judicial da companhia. A Americanas está tomando as medidas judiciais cabíveis e reforça que o processo de recuperação judicial a impede de efetuar pagamentos cujo evento de origem seja anterior ao início do pedido realizado, caso dos aluguéis de demais estabelecimentos, que estão recebendo normalmente os pagamentos de evento posterior à RJ, conforme determina a legislação. A Americanas orienta que os clientes continuem adquirindo produtos disponíveis em unidades próximas e também no site e app da marca, com a mesma qualidade de sempre."

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