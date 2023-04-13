Leitores se comovem com fechamento de Americanas no Shopping Vitória

Americanas fecha loja no Shopping Vitória após ser despejada Crédito: Joyce Meriguetti

fechamento da unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória, na Capital, provocou muitas reações nos leitores. No perfil da Gazeta no Instagram já são mais de 2 mil comentários, a maior parte deles carregados de nostalgia. No perfil do Facebook, foram mais de 300 manifestações. Não faltaram também mensagens lamentando a perda de empregos.

Abaixo, uma seleção desses comentários:

Caramba, bateu uma tristeza ler essa reportagem, tenho muitas lembranças das Lojas Americanas. (Ila Magri)

A loja âncora está naufragando (Victor Mazzei)

Muito triste, gerou primeiro emprego para muitos, e quantos agora perderam seus empregos? Muito triste, uma das lojas mais faladas em promoções também (Penha Biral)

A próxima geração jamais saberá o que é passar nas Lojas Americanas antes de ir ao Cinemark? (Fabricio Belo)

Eu fico com pena do pessoal que trabalha lá, abdicou anos de trabalho na empresa pra ser mandado embora assim. Lamentável. Acorda arrebenta pro lado mais fraco. (Guto)

Quanto deveria ser o aluguel ? Ainda deve ser reflexo da pandemia.... Fim de uma era (Bruno Monteiro)

Que o pessoal que trabalhava lá consiga se recolocar no mercado o mais rápido possível. Nessas situações todo mundo sai perdendo. (Renato Vizz)

Quantas gerações passaram por essa loja como cliente, eu lembro quando vendia cachorro-quente e sorvete. (Wagner Passos)

Por causa de erro dos outros e ganância, muitos perdem empregos. (Ana Paula Oliveira Cruz Lopes)

Era a melhor loja das Americanas em Vitória. Loja grande, tinha muitos produtos. (Ana Luiza Cunha Peixoto)

Nossa, triste notícia!! Americanas sempre foi referência de produtos e chocolates de valor bacana promoções etc… a próxima geração realmente não vai saber como era satisfatório comprar nas Americanas (Ana Paula)

Em qual fila vou me humilhar atrás de promoção na Páscoa? ? (Ryan Gouveia)

A entrada principal não será mais a mesma (João Manoel Jr)

Loja abandonada! Tudo jogado, sem organização. Só servia para comprar balas e chips para ir ao cinema. Assim como essa, as outras terão o mesmo destino! Infelizmente… (Rafael Teixeira)

Ontem fui lá, estava vazia e tudo bagunçado, o cara alegou que estava tudo fora do sistema e não estavam fazendo vendas... bem estranhei e fiquei pensando que há pouco tempo saiu notícia de que as Lojas Americanas iriam falir... hoje me deparo com essa notícia... na real não tinha nada a ver com sistema fora do ar! (Laila Orlande)

Um shopping que não tem Americanas não é um shopping (Amanda Chartuni)