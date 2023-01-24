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Em Tribunal do Rio

Bancos pedem à Justiça anulação da recuperação judicial da Americanas

Para Santander e Safra, balanço da varejista foi fraudado, o que não justifica processo de recuperação judicial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 20:54

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 20:54

SÃO PAULO - Os bancos Santander e Safra foram à Justiça pedir a anulação do processo de recuperação judicial da Americanas, solicitado e deferido na última quinta-feira (19).
Segundo documentos aos quais a reportagem teve acesso, o Safra entrou no último fim de semana com agravo de instrumento junto ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) requerendo o efeito suspensivo da recuperação judicial. A desembargadora de plantão, Maria Isabel Paes Gonçalves, afirmou, no entanto, que a decisão não competia ao plantão judiciário.
Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória
Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O caso acabou ficando com a desembargadora Leila Santos Lopes que, na segunda-feira (23), negou o pedido do Safra.
Na segunda (23), o Safra recorreu ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio solicitando também ser beneficiado pelo mandado de segurança impetrado contra a Americanas pelo BTG na semana passada, que permitiu ao banco reter R$ 1,2 bilhão da conta da varejista na instituição. No caso do Safra, o valor é de R$ 95 milhões.
Pela decisão da recuperação judicial, Safra, Bradesco, Votorantim e Itaú deveriam desbloquear os valores retidos nas contas da Americanas nos respectivos bancos, sob pena de multa de 10% dos respectivos valores.
O juiz, o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, da Comarca de Volta Redonda, o mesmo que concedeu o mandado de segurança ao BTG, analisou o caso e negou o pedido do Safra. Na decisão o desembargador também suspendeu por 10 dias a exigência do pagamento de multa de 10% dos valores compensados pelo banco.
O magistrado destacou que "que o mandado de segurança refere-se, unicamente, ao BTG Pactual, não havendo determinação de extensão subjetiva dos efeitos da decisão aos demais credores."
Já o Santander também entrou nesta segunda-feira (23) com agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a recuperação judicial da Americanas. Para o banco, o que aconteceu com a Americanas deriva de uma fraude nos seus balanços, o que não justifica o pedido de recuperação judicial.

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Para o advogado Filipe Denki, especialista em recuperação judicial, da Lara Martins Advogados, é pouco provável que os bancos sejam bem-sucedidos neste pleito. "O que se busca com a recuperação judicial é a preservação da atividade econômica da empresa — e não dos empresários, controladores e acionistas", diz.
"Eventuais fraudes já serão apuradas no âmbito da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e do Ministério Público Federal. Em se comprovando a fraude, medidas judiciais serão tomadas, inclusive com a responsabilização penal de administradores", afirma. "Mas isso não vai impedir a recuperação judicial, o pedido não pode ser obstado por este argumento."
O Santander tem com a Americanas R$ 3,7 bilhões em operações de risco sacado (que envolvem o adiantamento a fornecedores), enquanto o Safra tem R$ 2,5 bilhões. Com a recuperação judicial, os bancos entram na lista de credores.
Procurados pela reportagem, o Santander informou que não comenta casos sub judice, assim como o Safra.
A Americanas não falou sobre o caso.

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