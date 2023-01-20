Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • CVM inclui Lemann, Sicupira e Telles em investigações sobre a Americanas
Gigante em crise

CVM inclui Lemann, Sicupira e Telles em investigações sobre a Americanas

Eles são alvo de um processo que investiga os passos adotados após o anúncio das "inconsistências contábeis" que culminaram com o pedido de recuperação judicial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2023 às 19:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 19:36

Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória
Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A força tarefa criada pela Comissão de Valores Mobiliários (cvm) para apurar a crise na Americanas decidiu investigar também a conduta dos acionistas de referência da companhia, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.
Ao lado dos administradores da companhia, eles são alvo de um processo que investiga os passos adotados após o anúncio das "inconsistências contábeis" que culminaram com o pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira (19).
Procurada, a Americanas ainda não comentou o assunto. A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com os empresários ou seus porta-vozes.
A CVM não divulga detalhes dos processos, mas especialista ouvido pela Folha de S.Paulo entende que o objetivo é avaliar se houve omissão de informações relevantes no primeiro comunicado sobre o tema, divulgado no dia 11 de janeiro.

Veja Também

Crise na Americanas: o futuro das lojas, empregados e negócios da gigante 

Nele, a Americanas informava ao mercado a descoberta de "inconsistências contábeis" no valor de R$ 20 bilhões, com a identificação de operações de financiamento de compras que "não se encontram adequadamente refletidas" no balanço.
Dois dias depois, a empresa foi à Justiça pedir proteção contra seus credores, ação que não havia sido anunciada no primeiro comunicado.
"Embora não esteja claro, [o objeto do processo] dá a entender que a CVM está investigando se a comunicação feita em 11 de janeiro foi clara o suficiente para dizer tudo o que o mercado precisava saber", diz Tiago Gomes, mestre em direito comercial pela USP e sócio do Ambiel Advogados.
Lemann, Sicupira e Telles têm 30,1% das ações da Americanas, volume bem superior ao segundo maior acionista, a gestora de fundos de investimento Capital Group, com 9,91%. Sicupira é ainda membro do conselho de administração.
Gomes pondera, no entanto, que o Brasil tem pouca jurisprudência na responsabilização de acionistas de empresas, o que torna imprevisível o desenrolar do caso.
O processo que envolve os acionistas de referência é um dos sete já abertos na CVM para apurar a conduta da empresa e de seus administradores. Um deles vai avaliar também a atuação das empresas de classificação de risco que analisaram as contas da companhia.

Veja Também

Entenda a crise que levou a Americanas à recuperação judicial

Em outros três, a CVM apura eventuais irregularidades nas informações contábeis da empresa, na divulgação de fatos relevantes e comunicados e na negociação de ações por seus diretores. Intermediários na emissão de ações são alvos de outro processo.
A Folha teve acesso a informações do primeiro processo aberto, no dia 12 de janeiro, que investiga as demonstrações contábeis da companhia.
Nele, a CVM pede à administração da Americanas detalhes sobre as inconsistências contábeis e seus reais impactos nas finanças da companhia. Questiona ainda porque os administradores disseram que os impactos no caixa são "imateriais".
O órgão determina também que a empresa identifique os procedimentos adotados para corrigir o problema. O processo lista balanços divulgados pela companhia desde o início da década passada, mas foca os pedidos de informações de resultados desde 2017.
A CVM diz ainda que está fazendo uso de convênios e da cooperação que possui com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal para investigar o caso.
"Após a investigação e apuração de fatos e eventos, caso venham a ser formalmente caracterizados ilícitos e/ou infrações, cada um dos responsáveis poderá ser devidamente responsabilizado com o rigor da lei e na extensão que lhe for aplicável", diz a CVM.

Veja Também

Perdeu dinheiro investindo na Americanas? Proteja-se daqui para frente

Quem sofre as consequências do caso das Lojas Americanas?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Negócios Lojas Americanas Recuperação judicial Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados