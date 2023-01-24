Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vibra encerra parceria com Americanas em postos de combustíveis
Rombo bilionário

Vibra encerra parceria com Americanas em postos de combustíveis

Segundo a companhia, a Local e a BR Mania voltarão para seus sócios originais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 10:59

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 10:59

Postos BR Mania voltam aos donos originais
Postos BR Mania voltam aos donos originais Crédito: BR Distribuidora | Divulgação
A Vibra (ex-BR Distribuidora) anunciou nesta segunda-feira (23) que vai desfazer a parceria com a Americanas para lojas de conveniências em postos de combustíveis.
As duas companhias formaram a joint venture "Vem Conveniência" em fevereiro do ano passado com o objetivo de estabelecer as lojas Local e BR Mania em postos de combustíveis. A Americanas e a Vibra detêm, cada uma, 50% do capital social da Vem Conveniência.
Em comunicado ao mercado, a Vibra afirma que a parceria está sendo desfeita por determinação de seu conselho de administração, tendo em vista os fatos recentes envolvendo as Americanas, que entrou em processo de recuperação judicial na última quinta-feira (19) com dívidas de R$ 43 bilhões.
Segundo a companhia, os procedimentos para encerrar a parceria já foram iniciados e a Local e a BR Mania voltarão para seus sócios originais. A Vem Conveniência deve continuar com a Vibra.

Veja Também

Americanas: 'Jamais tivemos conhecimento', dizem acionistas sobre rombo

No comunicado, a Vibra diz entender que a separação é o que melhor atinge os objetivos do negócio no momento.
"A companhia ressalta a importância da conveniência em seus negócios e reafirma seu compromisso com seus franqueados e sua rede de revenda de continuar trabalhando para trazer as melhores soluções para esse negócio", diz a Vibra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados