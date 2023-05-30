Rompimento de adutora da Cesan deixa bairros de Vila Velha sem água

Moradores de Vila Velha seguem sem água após manutenção realizada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). A empresa informou que, no domingo (28), dia seguinte à conclusão do serviço programado na Grande Vitória, houve o rompimento de uma adutora que abastece diversos bairros do município.
Ainda segundo a Cesan, o reparo foi realizado na noite do próprio domingo (28), mas a normalização do fornecimento de água para os bairros Vila Velha foi prejudicado. A previsão da empresa é que até a noite desta terça-feira (30) a distribuição de água alcance sua capacidade máxima.
A responsável pelo fornecimento de água reforça que carros-pipa estão complementando o fornecimento de água até a normalização total do abastecimento. Em caso da falta de água, a Cesan acrescenta que os moradores podem acionar a companhia pelo telefone 115 ou pelo site www.cesan.com.br.
Na última segunda-feira (29), a reportagem de A Gazeta recebeu relatos de moradores de bairros de Cariacica e Vila Velha que informaram que estavam sem o fornecimento de água após paralisação no abastecimento em bairros da Grande Vitória, por conta de uma manutenção realizada pela Cesan.
A paralisação aconteceu no último sábado (27), das 4h30 até as 17h e atingiu mais de 250 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. A Cesan havia informado que o abastecimento seria restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços – ou seja, ainda no domingo (28) –, o que acabou não se concretizando em alguns pontos da Grande Vitória.