Segunda Ponte em Colatina passará por vistoria após detecção de marcas em pilastras

Após a detecção de marcas em duas pilastras da Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizará, nesta quarta-feira (29), uma vistoria técnica no local.
A ação será conduzida por uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros civis, mecânicos, especialistas em cálculo estrutural, geólogos, agrônomos e agentes fiscais do Conselho. O objetivo é avaliar as condições da estrutura e contribuir com as análises que estão sendo realizadas por outros órgãos.
Segundo o Crea-ES, a iniciativa busca reforçar a segurança da população e destacar a importância de manutenções periódicas e preventivas para garantir a durabilidade da estrutura e a segurança de quem utiliza a via.