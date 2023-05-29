Enquanto moradores de diversos bairros da Grande Vitória lidam com a falta d’água , a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) estuda reajustar em 1,37% as tarifas de água e esgoto da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a partir do mês de agosto deste ano.

A mudança, que está sob consulta pública , afeta 46 cidades capixabas, incluindo todas da Grande Vitória (a lista completa pode ser conferida no final da matéria). Além do reajuste linear para esses municípios, a agência propõe a aplicação de uma parcela adicional de reajuste de 6,49% sobre as tarifas praticadas em Aracruz.

[email protected] até o dia 14 de junho. Dúvidas e contribuições devem ser enviadas para a consulta pública pelo e-mailaté o dia 14 de junho.

Tarifa de água e esgoto da Cesan pode aumentar 1,37% a partir de agosto Crédito: Pexels

No caso de Aracruz, existe, além do reajuste, uma readequação tarifária. Em março de 2020, a Cesan e o município firmaram um contrato para a prestação do serviço nas regiões litorâneas da localidade. Com isso, a Cesan herdou a estrutura e valores de tarifas do antigo prestador, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (Saae).

“Para que fosse permitido o início da prestação dos serviços pela Cesan em agosto de 2020, em uma primeira etapa do processo de transição, foram realizadas alterações iniciais na estrutura tarifária, com o objetivo futuro de adequá-la àquela observada pelos usuários dos demais municípios da área de concessão", reforçou a Arsp.

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Entretanto, a defasagem tarifária em relação aos demais municípios teria permanecido. “No reajuste analisado em 2022, em razão da alta inflação registrada nos índices oficiais, com efeitos expressivos sobre o reajuste linear daquele período, decidiu-se pela não aplicação de uma parcela adicional relativa à readequação. Neste ano, dada a significativa melhora dos índices inflacionários, faz-se necessária a definição de um critério para a equalização das tarifas no município.”

O reajuste geral afeta os municípios de: