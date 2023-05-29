Após manutenção da Cesan, moradores seguem sem água na Grande Vitória

Questionada pela reportagem, a empresa disse que realizou uma manutenção programada no sistema Jucu, que atende bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Segundo a Cesan, o retorno do abastecimento ocorre primeiro nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e, em seguida, nas partes mais altas e nas extremidades das redes, onde ainda pode ocorrer algum reflexo da manutenção.