Após manutenção da Cesan, moradores seguem sem água na Grande Vitória

Mais de 24 horas após paralisação no abastecimento de água em bairros da Grande Vitória, por conta de uma manutenção realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), moradores relatam que seguem sem água. A paralisação aconteceu no último sábado (27), das 4h30 até as 17h e atingiu mais de 250 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
A Cesan havia informado que o abastecimento seria restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços - ou seja, ainda no domingo (28). No entanto, A Gazeta recebeu relatos de moradores de bairros de Vila Velha e Cariacica, que informam que estão sem o fornecimento de água.
Questionada pela reportagem, a empresa disse que realizou uma manutenção programada no sistema Jucu, que atende bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Segundo a Cesan, o retorno do abastecimento ocorre primeiro nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e, em seguida, nas partes mais altas e nas extremidades das redes, onde ainda pode ocorrer algum reflexo da manutenção.
Carros-pipa estão complementando o fornecimento de água até a normalização total do abastecimento durante esta segunda-feira (29).
“Em caso de falta d'água o morador pode acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita a qualquer hora do dia ou da noite”, esclareceu em nota.