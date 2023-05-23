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Abastecimento

Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água; veja lista

Cesan vai realizar um serviço na rede de abastecimento entre 4h30 e 17h de sábado (27); recomendação é que moradores economizem água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2023 às 16:43

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 16:43

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Ao todo, serão 259 bairros atingidos com a paralisação Crédito: Pixabay
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está programando, para o próximo sábado (27), uma manutenção em sua rede de abastecimento. O serviço deve acontecer das 4h30 às 17h em mais de 250 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Ao todo, serão 259 bairros atingidos com a paralisação, sendo 81 em Cariacica, 18 em Viana, 95 em Vila Velha e 65 em Vitória.
Para evitar de ficar sem água, a empresa aconselha que os moradores façam reserva adequada. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços, segundo a companhia.

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