Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está programando, para o próximo sábado (27), uma manutenção em sua rede de abastecimento. O serviço deve acontecer das 4h30 às 17h em mais de 250 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Ao todo, serão 259 bairros atingidos com a paralisação, sendo 81 em Cariacica, 18 em Viana, 95 em Vila Velha e 65 em Vitória.
Para evitar de ficar sem água, a empresa aconselha que os moradores façam reserva adequada. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços, segundo a companhia.
Cariacica
- Alto Da Boa Vista
- Alto Lage
- Alzira Ramos
- Aparecida
- Bandeirantes
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Boa Sorte
- Caçaroca
- Campina Grande
- Campo Belo
- Campo Grande
- Castelo Branco
- Chacaras União
- Cruzeiro Do Sul
- Dom Bosco
- Expedito
- Flexal I
- Flexal Ii
- Formate
- Grauna
- Itaciba
- Itangua
- Itapemirim
- Itaquari
- Jardim America
- Jardim Botanico
- Jardim Campo Grande
- Jardim De Alah
- Maracana
- Morada De Santa Fe
- Mucuri
- Nova Brasilia
- Nova Campo Grande
- Nova Canaa
- Nova Valverde
- Novo Brasil
- Novo Horizonte
- Operario
- Oriente
- Padre Gabriel
- Parque Gramado
- Piranema
- Planeta
- Porto De Santana
- Porto Novo
- Presidente Medici
- Retiro Saudoso
- Rio Branco
- Rio Marinho
- Rosa Da Penha
- Santa Barbara
- Santa Cecilia
- Santa Paula
- Santana
- Santo Andre
- Sao Benedito
- Sao Conrado
- Sao Francisco
- Sao Geraldo
- Sao Geraldo Ii
- Sao Goncalo
- Serra Do Anil
- Sotelandia
- Sotema
- Tabajara
- Tiradentes
- Tucum
- Vale Dos Reis
- Vale Esperanca
- Valparaiso
- Vasco Da Gama
- Vera Cruz
- Vila Capixaba
- Vila Independencia
- Vila Isabel
- Vila Palestina
- Vila Prudencio
- Vista Dourada
- Vista Linda
- Vista Mar
Viana
- Areinha
- Arlindo Villaschi
- Campo Verde
- Canaa
- Caxias Do Sul
- Coqueiral De Viana
- Industrial
- Ipanema
- Marcilio De Noronha
- Morada Bethania
- Nova Bethania
- Parq Industrial
- Primavera
- Ribeira
- Soteco
- Universal
- Vale Do Sol
- Vila Bethania
Vila Velha
- 23 De Maio
- Alecrim
- Alvorada
- Aracas
- Argolas
- Aribiri
- Ataide
- Boa Vista I
- Balneario Ponta Da Fruta
- Barra Do Jucu
- Barramares
- Boa Vista Ii
- Brisamar
- Cavaliere
- Centro Vila Velha
- Cidade Da Barra
- Chacara Do Conde
- Cobi De Baixo
- Cobi De Cima
- Cobilandia
- Cocal
- Coqueiral Itaparica
- Cristovao Colombo
- Darly Santos
- Divino Esp Santo
- Dom Joao Batista
- Garoto
- Gloria
- Guaranhuns
- Ibes
- Ilha Da Conceicao
- Ilha Das Flores
- Ilha Dos Ayres
- Ilha Dos Bentos
- Industrial
- Interlagos
- Itapua
- Itapuera Da Barra
- Jabaete
- Jaburuna
- Jardim Asteca
- Jardim Colorado
- Jardim Do Vale
- Jardim Guadalajara
- Jardim Guaranhuns
- Jardim Marilandia
- João Goulart
- Jockey De Itaparica
- Morada Da Barra
- Morada Do Sol
- Morro Da Lagoa
- Normilia Da Cunha
- Nossa Sra Da Penha
- Nova America
- Nova Itaparica
- Nova Ponta Da Fruta
- Novo Mexico
- Olaria
- Paul
- Pedra Dos Buzios
- Planalto
- Ponta Da Fruta
- Pontal Das Garcas
- Praia Da Costa
- Praia Das Gaivotas
- Praia De Itaparica
- Praia Do Sol
- Praia Dos Recifes
- Primeiro De Maio
- Recanto Da Sereia
- Res Coqueiral
- Retiro Do Congo
- Rio Marinho
- Riviera Da Barra
- Sagrada Familia
- Santa Clara
- Santa Ines
- Santa Monica
- Santa Monica Popular
- Santa Paula I
- Santa Paula Ii
- Santa Rita
- Santos Dumont
- São Conrado
- Sao Torquato
- Soteco
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimaraes
- Vale Encantado
- Vila Batista
- Vila Garrido
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova Vista Da Penha
- Zumbi Dos Palmare
Vitória
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoira
- Centro
- Vitoria
- Condusa
- Conquista
- Consolacao
- Da Penha
- Da Piedade
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Cruzamento
- Do Moscoso
- Do Quadro
- Enseada Do Sua
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte Sao Joao
- Fradinhos
- Grande Vitoria
- Gurigica
- Horto
- Ilha Das Caieiras
- Ilha De Santa Maria
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Principe
- Inhangueta
- Itarare
- Jesus De Nazareth
- Joana Darc
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Maruipe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia Do Canto
- Praia Do Sua
- Redencao
- Resistencia
- Romao
- Santa Cecilia
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lucia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo Andre
- Santo Antonio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- Sao Benedito
- Sao Cristovao
- Sao Jose
- Sao Pedro
- Tabuazeiro
- Universitario
- Vila Rubim