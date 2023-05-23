Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água; veja lista

Ao todo, serão 259 bairros atingidos com a paralisação Crédito: Pixabay

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está programando, para o próximo sábado (27), uma manutenção em sua rede de abastecimento. O serviço deve acontecer das 4h30 às 17h em mais de 250 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.

Ao todo, serão 259 bairros atingidos com a paralisação, sendo 81 em Cariacica, 18 em Viana, 95 em Vila Velha e 65 em Vitória.

Para evitar de ficar sem água, a empresa aconselha que os moradores façam reserva adequada. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços, segundo a companhia.

Cariacica

Alto Da Boa Vista

Alto Lage

Alzira Ramos

Aparecida

Bandeirantes

Bela Aurora

Bela Vista

Boa Sorte

Caçaroca

Campina Grande

Campo Belo

Campo Grande

Castelo Branco

Chacaras União

Cruzeiro Do Sul

Dom Bosco

Expedito

Flexal I

Flexal Ii

Formate

Grauna

Itaciba

Itangua

Itapemirim

Itaquari

Jardim America

Jardim Botanico

Jardim Campo Grande

Jardim De Alah

Maracana

Morada De Santa Fe

Mucuri

Nova Brasilia

Nova Campo Grande

Nova Canaa

Nova Valverde

Novo Brasil

Novo Horizonte

Operario

Oriente

Padre Gabriel

Parque Gramado

Piranema

Planeta

Porto De Santana

Porto Novo

Presidente Medici

Retiro Saudoso

Rio Branco

Rio Marinho

Rosa Da Penha

Santa Barbara

Santa Cecilia

Santa Paula

Santana

Santo Andre

Sao Benedito

Sao Conrado

Sao Francisco

Sao Geraldo

Sao Geraldo Ii

Sao Goncalo

Serra Do Anil

Sotelandia

Sotema

Tabajara

Tiradentes

Tucum

Vale Dos Reis

Vale Esperanca

Valparaiso

Vasco Da Gama

Vera Cruz

Vila Capixaba

Vila Independencia

Vila Isabel

Vila Palestina

Vila Prudencio

Vista Dourada

Vista Linda

Vista Mar

Viana

Areinha

Arlindo Villaschi

Campo Verde

Canaa

Caxias Do Sul

Coqueiral De Viana

Industrial

Ipanema

Marcilio De Noronha

Morada Bethania

Nova Bethania

Parq Industrial

Primavera

Ribeira

Soteco

Universal

Vale Do Sol

Vila Bethania

Vila Velha

23 De Maio

Alecrim

Alvorada

Aracas

Argolas

Aribiri

Ataide

Boa Vista I

Balneario Ponta Da Fruta

Barra Do Jucu

Barramares

Boa Vista Ii

Brisamar

Cavaliere

Centro Vila Velha

Cidade Da Barra

Chacara Do Conde

Cobi De Baixo

Cobi De Cima

Cobilandia

Cocal

Coqueiral Itaparica

Cristovao Colombo

Darly Santos

Divino Esp Santo

Dom Joao Batista

Garoto

Gloria

Guaranhuns

Ibes

Ilha Da Conceicao

Ilha Das Flores

Ilha Dos Ayres

Ilha Dos Bentos

Industrial

Interlagos

Itapua

Itapuera Da Barra

Jabaete

Jaburuna

Jardim Asteca

Jardim Colorado

Jardim Do Vale

Jardim Guadalajara

Jardim Guaranhuns

Jardim Marilandia

João Goulart

Jockey De Itaparica

Morada Da Barra

Morada Do Sol

Morro Da Lagoa

Normilia Da Cunha

Nossa Sra Da Penha

Nova America

Nova Itaparica

Nova Ponta Da Fruta

Novo Mexico

Olaria

Paul

Pedra Dos Buzios

Planalto

Ponta Da Fruta

Pontal Das Garcas

Praia Da Costa

Praia Das Gaivotas

Praia De Itaparica

Praia Do Sol

Praia Dos Recifes

Primeiro De Maio

Recanto Da Sereia

Res Coqueiral

Retiro Do Congo

Rio Marinho

Riviera Da Barra

Sagrada Familia

Santa Clara

Santa Ines

Santa Monica

Santa Monica Popular

Santa Paula I

Santa Paula Ii

Santa Rita

Santos Dumont

São Conrado

Sao Torquato

Soteco

Terra Vermelha

Ulisses Guimaraes

Vale Encantado

Vila Batista

Vila Garrido

Vila Guaranhuns

Vila Nova Vista Da Penha

Zumbi Dos Palmare

Vitória