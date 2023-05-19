Abastecer o tanque de carros, motos e outros veículos já está mais barato na Grande Vitória. O preço do litro da gasolina teve queda de até R$ 0,40 nos postos, após a Petrobras ter anunciado o fim da política de paridade de importação (PPI), que determinava o valor dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior, na última terça-feira (16).
No mesmo dia, a estatal anunciou a redução no preço dos combustíveis para as distribuidoras. A gasolina caiu 12,6%, o que representa uma redução de R$ 0,40 por litro. O óleo diesel diminuiu 12,8%, ficando R$ 0,44 mais barato por litro. Já o gás de cozinha (GLP) teve redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos, uma diminuição de 21,3%. O repasse desses valores ao consumidor final, no entanto, precisou levar em conta outros fatores, como margens de lucro para a revenda, impostos e mistura de biocombustíveis.
Na Grande Vitória, a queda de preços foi sentida de forma diferente em cada município, conforme levantamento feito por A Gazeta. A maior retração nos preços foi encontrada na Serra. Lá, o litro da gasolina caiu R$ 0,40, passando de R$ 5,69 para R$ 5,29, em um posto de Carapina, o que representa uma redução de 7,03%. Em São Geraldo, foi registrada queda de R$ 5,77 para R$ 5,39, uma variação negativa de 6,59%.
Em Vila Velha, a maior redução no preço da gasolina foi encontrada em um posto da Praia de Itaparica. O litro do combustível no local saiu de R$ 5,49 para R$ 5,17, o que significa que a diminuição foi de 5,83%. Em Vitória, houve queda de R$ 0,30 no valor, com a gasolina sendo vendida por R$ 5,08 em um posto no bairro Consolação.
Preço da gasolina tem queda de até 40 centavos na Grande Vitória
Confira abaixo o levantamento com a listas de preços praticadas em alguns postos da Grande Vitória nesta sexta-feira (19).