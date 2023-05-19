Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redução no valor

Preço da gasolina tem queda de até 40 centavos na Grande Vitória

Confira levantamento de valores feito por A Gazeta em postos de combustível de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

19 mai 2023 às 19:06

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 19:06

Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Carro é abastecido com gasolina: Petrobras anunciou redução no preço do litro Crédito: Pixabay
Abastecer o tanque de carros, motos e outros veículos já está mais barato na Grande Vitória. O preço do litro da gasolina teve queda de até R$ 0,40 nos postos, após a Petrobras ter anunciado o fim da política de paridade de importação (PPI), que determinava o valor dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior, na última terça-feira (16).
No mesmo dia, a estatal anunciou a redução no preço dos combustíveis para as distribuidoras. A gasolina caiu 12,6%, o que representa uma redução de R$ 0,40 por litro. O óleo diesel diminuiu 12,8%, ficando R$ 0,44 mais barato por litro. Já o gás de cozinha (GLP) teve redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos, uma diminuição de 21,3%. O repasse desses valores ao consumidor final, no entanto, precisou levar em conta outros fatores, como margens de lucro para a revenda, impostos e mistura de biocombustíveis.
Na Grande Vitória, a queda de preços foi sentida de forma diferente em cada município, conforme levantamento feito por A Gazeta. A maior retração nos preços foi encontrada na Serra. Lá, o litro da gasolina caiu R$ 0,40, passando de R$ 5,69 para R$ 5,29, em um posto de Carapina, o que representa uma redução de 7,03%. Em São Geraldo, foi registrada queda de R$ 5,77 para R$ 5,39, uma variação negativa de 6,59%.
Em Vila Velha, a maior redução no preço da gasolina foi encontrada em um posto da Praia de Itaparica. O litro do combustível no local saiu de R$ 5,49 para R$ 5,17, o que significa que a diminuição foi de 5,83%. Em Vitória, houve queda de R$ 0,30 no valor, com a gasolina sendo vendida por R$ 5,08 em um posto no bairro Consolação.
Preço da gasolina tem queda de até 40 centavos na Grande Vitória
Confira abaixo o levantamento com a listas de preços praticadas em alguns postos da Grande Vitória nesta sexta-feira (19).

Veja Também

Estudo prevê preço da gasolina 7,1% mais barata a partir de junho

Preço médio da gasolina comum pode cair para R$ 4,95 em Vitória

O setor da economia do ES que faturou quase R$ 3 bilhões em um ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras Petróleo Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados