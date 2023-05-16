O setor da economia do ES que faturou quase R$ 3 bilhões em um ano

Em faturamento, Unimarka é a líder do setor de atacado e distribuição no ES e a nona no país Crédito: Divulgação

O setor de atacado e distribuição do Espírito Santo teve crescimento de 25% no ano passado, índice acima da média nacional (18,1%) e da região Sudeste (18,5%), correspondendo a R$ 2,9 bilhões de faturamento em 2022. Os números são da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), em parceria com a consultoria NielsenIQ.

O maior destaque do ES é a Unimarka Distribuidora, com R$ 1,92 bilhão de faturamento. A empresa também está na oitava posição entre as 10 maiores da região Sudeste e ocupa o nono lugar entre as 10 maiores do país na modalidade Atacado com Entrega.

A Unimarka subiu no ranking de faturamento em 2022. Em 2021, a empresa estava em 10° lugar na lista do Sudeste. De modo geral, as empresas do segmento atacadista e distribuidor no país obtiveram crescimento no faturamento em comparação ao estudo divulgado no ano passado.

Colatina. A empresa, que tem 1,1 mil funcionários, atende a supermercados, mercearias, papelarias, farmácias e perfumarias, entre outros, e conta com mais de 45 mil clientes ativos em sua base, distribuídos nos 930 municípios nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. No ES, tem duas unidades: Viana

Além da Unimarka, o ranking capixaba de faturamento é composto pelas seguintes empresas: 4 Elos Distribuidora, Colina Alimentos, Elson’s, Comercial Diskpan, Multpel, N1 Distribuidora e Cipriano Distribuidor.

De acordo com a pesquisa, o setor de atacado e distribuição na região Sudeste responde por faturamento de R$ 120,94 bilhões dos R$ 231,36 bilhões apurados pelas empresas participantes do levantamento (ou 52,28% desse total).

Isso representa um crescimento de 18,5% em relação aos dados de 2021 (divulgados ano passado), e acima da média nacional de 18,1%. No país, o setor atacadista e distribuidor atingiu em 2022 faturamento de R$ 364,3 bilhões.

O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do ES (Sincades) , Idalberto Moro, parabenizou as oito empresas capixabas que são associadas à entidade e se destacaram no ranking da Abad em 2022.