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Após corte da Petrobras

Estudo prevê preço da gasolina 7,1% mais barata a partir de junho

Preço médio no país do litro do combustível para o consumidor deve ficar em R$ 4,80, mostra consultoria MacroSector
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:49

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:49

Após o corte nos preços da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras na terça-feira (16), o preço ao consumidor do combustível deve ter redução de 7,1% a partir de junho, segundo estudo da consultoria MacroSector. No mês, o preço médio do combustível no país deve ficar em R$ 4,80 o litro.
No relatório, os economistas Fábio Silveira, Bruno Guidotte e André Casalta ainda estimam queda de 6,5% nos preços do diesel ao consumidor, ficando em R$ 4,86 o litro, em média.
Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), faz uma ressalva quanto às estimativas de mudança no valor do litro do combustível, dizendo que varia de acordo com cada revendedor e que, portanto, há variação sobre de quanto será a redução em cada posto, bem como a partir de quando ela passa a valer.
"O preço é livre e o mercado é muito competitivo. Não reduzir implica risco de perda de venda"
Sérgio Araújo - Presidente da Abicom
A expectativa da Abicom é de que o preço da gasolina ao consumidor caia, em média, R$ 0,29 no litro. Já o preço do diesel ao consumidor deve ter queda de R$ 0,39 a cada litro.
Os cortes nos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras nas refinarias devem reduzir em cerca de 0,6 ponto porcentual a inflação oficial no País entre os meses de maio e junho, calculou André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

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Em nota divulgada na terça, a Petrobras anunciou que vai substituir a atual política de reajuste de preços dos combustíveis, com paridade de preço internacional (PPI) por um novo sistema, que leva em conta também o mercado local.

Inflação

A queda anunciada no custo da gasolina, item de maior peso no orçamento das famílias, conteria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 0,40 ponto porcentual, 0,20 ponto porcentual a menos em maio e 0,20 ponto porcentual a menos em junho.
"Esse impacto não vai chegar integralmente à bomba, deve chegar um impacto em torno de -8% na bomba (para a gasolina). Isso daria um encolhimento de 0,40 ponto porcentual no IPCA em 30 dias, -0,20 ponto porcentual em maio e -0,20 ponto porcentual em junho", diz Braz.
"Então, se nossa expectativa para a inflação em maio era de 0,50%, ela cai para 0,20%. Se a nossa expectativa de inflação para junho era em torno de 0,35% e 0,40%, já recua para em torno de 0,10%", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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