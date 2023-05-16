Não há intervenção do governo na Petrobras, diz presidente da companhia

Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates Crédito: Fernando Pereira / Agência Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, descarta a leitura de que o fim da paridade de importação como baliza para o preço de petróleo possa ser interpretado como uma intervenção do governo na companhia.

"Não há intervenção, absolutamente nenhuma", afirmou Prates em coletiva à imprensa nesta terça-feira (16), após o anúncio da mudança na regra de reajuste e da divulgação de reduções nos preços dos combustíveis.

"Não há intervenção no sentido de dizer 'bote o preço assim'. Não. Os instrumento da Petrobras, de competitividade e rentabilidade da companhia, estão integralmente garantidos. O que estamos falando aqui é de um modelo que vai garantir a ela ter o melhor preço para o seu cliente, como qualquer outra empresa."

Segundo Prates, a proposta de adotar um novo sistema de reajuste para o preço dos combustíveis no mercado interno foi anunciado ainda durante a campanha pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi aprovado nas urnas.

"O presidente Lula, quando fez a campanha disse o que eu estou dizendo aqui: não faz sentido um país lutar pela autosuficiência, não faz sentido todos [os presidentes] desde Getúlio [Vargas] lutarem para ter parque de refino e, depois, a gente praticar o preço do importado como se a gente importasse 100%" Jean Paul Prates - Preisdente da Petrobras

O cálculo do PPI (Preço de Paridade de Importação) funcionava como uma espécie de garantia de que o governo não interferia nos preços dos combustíveis, uma vez que era baseado numa fórmula fixa.

Apesar de alguns especialistas criticarem a extinção do mecanismo, a nova proposta foi considerada positiva por analistas de mercado. Na leitura desse segmento, não se materializou o pior cenário, que seria a não adoção de uma regra nova, com uma simples volta ao passado.

As ações da Petrobras avançavam 5,11%, a R$ 26,97, após o anúncio da nova estratégia comercial.