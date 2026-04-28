Falcão Fight agita Arena Jacaraípe com festival de nocautes

Ver a Arena Jacaraípe cheia e muitos acompanhando ao vivo pelo YouTube, mostra que o boxe capixaba está vivo e pulsando. Tivemos quatro nocautes em cinco lutas, o que mostra o nível de prontidão dos atletas. Sobre as crianças, o objetivo é educar e incentivar a prática do esporte, por isso, as lutas de estreia infantil são sem resultado oficial. O que importa ali é o aprendizado. Estou muito satisfeito com o que entregamos", afirmou Yamaguchi.



