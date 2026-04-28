Falcão Fight agita Arena Jacaraípe com festival de nocautes

A Arena Jacaraípe foi palco de um espetáculo de técnica e explosão muscular com a realização do Falcão Fight 3, neste sábado (25). O evento, que já se consolida no calendário capixaba de lutas de boxe, entregou agressividade. Das cinco lutas profissionais do card principal, quatro terminaram por nocaute técnico, antes do gongo final.
O grande destaque da noite foi Tunny Falcão, irmão de Yamaguchi, que confirmou o favoritismo ao vencer a sua luta. Mantendo o DNA de campeão da família, ele precisou de apenas 58 segundos do segundo round para despachar Henrique “Quebra Ossos” (ES), por nocaute técnico.
No entanto, nem todos os favoritos tiveram vida fácil. No confronto mais longo da noite, o mineiro Michel "Cowboy de Aço" chocou a torcida ao vencer Hulk (SP) por pontos após oito rounds de trocação de golpes, na única luta do card profissional que foi decidida pelos juízes.
O evento também teve um papel social e educativo com as lutas de exibição para estreantes infantis. Asafe Falcão, de sete anos, Adegard Falcão, de 11 anos, e Arthur Falcão, de 13 anos, netos do lendário lutador Touro Moreno, integraram a iniciativa. Por se tratar de uma categoria de formação e iniciação esportiva, os combates das crianças e adolescentes foram realizados sem atribuição de resultado oficial, priorizando a experiência de ringue e a integridade dos pequenos atletas.
Para o medalhista olímpico e um dos organizadores do evento, Yamaguchi Falcão, o saldo da terceira edição reforça o potencial do Espírito Santo como celeiro de pugilistas.
Ver a Arena Jacaraípe cheia e muitos acompanhando ao vivo pelo YouTube, mostra que o boxe capixaba está vivo e pulsando. Tivemos quatro nocautes em cinco lutas, o que mostra o nível de prontidão dos atletas. Sobre as crianças, o objetivo é educar e incentivar a prática do esporte, por isso, as lutas de estreia infantil são sem resultado oficial. O que importa ali é o aprendizado. Estou muito satisfeito com o que entregamos", afirmou Yamaguchi.
Resultados Falcão Fight 3 - Card Principal:
- Estivan "Tunny" Falcão x Henrique "Quebra-Ossos" (categoria até 63,5 kg): Tunny Falcão venceu por nocaute técnico (TKO) no 2º round aos 58 segundos
- Marcos "Hulk" Ferreira x Michel Alves (categoria peso-pesado - até 92 kg): Michel "Cowboy de Aço" venceu Hulk por pontos
- Cleber "Pezão" Silva x Jonathan Ruas (categoria peso-super-médio até 76,2 kg): Cleber "Pezão" Silva (MG) venceu por Nocaute Técnico (TKO)
- Rômulo Sabino x Rafael Portugal (categoria peso-pesado até 98 kg): Rafael Portugal (Colatina/ES) venceu por Nocaute Técnico (TKO)
- Emanuel "Portuga" x Marcos Carreiro (categoria peso-meio-médio até 66 kg): Emanuel "Portuga" (Vila Velha/ES) venceu por Nocaute Técnico (TKO)