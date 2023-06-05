'Pedimos desculpas à sociedade', diz secretário sobre briga de PMs em Vitória

O major Marcos Vinicius Mattos Gandini foi autuado em flagrante após a briga e encaminhado ao presídio no Quartel da Polícia Militar. Ele passou por audiência de custódia na manhã de domingo (4) e recebeu a liberdade provisória sem fiança.

"Quando a gente vê uma imagem como essa, é pedir desculpas à sociedade capixaba pelo ocorrido. É lamentável ver esse tipo de cena protagonizada entre operadores de segurança pública, que deveriam dar um exemplo totalmente diferente. Os trâmites continuam para que os envolvidos respondam sobre a situação" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Ainda durante entrevista à TV Gazeta, Ramalho afirmou que o crime deve ser tratado como um crime comum, apesar de os dois seres policiais militares. Segundo o secretário, foram tomadas medidas no âmbito da Polícia Militar para investigação interna e também na Polícia Civil, que autuou o major por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho Crédito: Fabrício Christ

Perguntado sobre a permanência do major e do soldado na Polícia Militar, Ramalho afirmou que as instituições devem availar as condutas.

"As instituições devem avaliar e, de repente e obviamente, os policiais devem ficar afastados para responder os processos. Devem estar afastados da atividade operacional", afirmou o secretário.

Confusão começou dentro de boate em Vitória

Segundo o boletim da Polícia Militar, a ocorrência teve início dentro de uma boate da Praia do Canto, em Vitória. Na versão do major, ele estava no local com a esposa, mas foi embora logo após ela ser assediada pelo soldado. Conforme relatou, o casal se deslocou até a Avenida Saturnino de Brito para pegar um táxi e, neste momento, dois indivíduos apareceram, incluindo o militar, e apontaram uma arma. No documento, não é explicado por qual motivo teriam rendido marido e mulher.

Na tentativa de desarmá-lo, o major entrou em luta corporal com o soldado. De acordo com o boletim, o militar do baixo escalão posteriormente foi desarmado pela mulher, que caiu no chão e sofreu lesões nos braços e nas pernas.

O major também alegou, no atendimento da ocorrência, que uma pessoa aplicou um golpe gravata que quase o deixou desacordado, causando-lhe lesão na orelha e mãos. Com os dois militares, foram apreendidas armas, carregadores e munições.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no DPJ de Vitória pela manhã e conversou com policiais e testemunhas. O soldado, que precisou ser atendido no hospital por conta dos ferimentos, deu outra versão da história. De acordo com ele, o major foi expulso da boate por causa de uma discussão com a esposa. Já do lado de fora, tentou separar a briga, quando começou a ser agredido pelo oficial.

Major foi autuado por lesão corporal, mas foi solto

A Polícia Civil destacou que o major de 45 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público e foi encaminhado ao presídio Militar, no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, onde ficou à disposição da Justiça.

O juiz que concedeu a liberdade destacou que os elementos da ocorrência e os colhidos pelo magistrado, através do contato pessoal durante a audiência de custódia, indicam que a liberdade do policial não oferecia risco à ordem econômica e pública, visto que é réu primário e possui residência fixa, ocupação lícita, e não houve representação por parte da autoridade policial e requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do major.