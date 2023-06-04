Juiz concede liberdade a major da PM que foi preso por briga na saída de boate

Ele estava detido no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM, em Maruípe, na Capital, desde a prisão. Conforme consta na audiência de custódia, o Ministério Público e a defesa do major se manifestaram favoráveis à liberdade do policial. Ele foi autuado duas vezes por agressão e ameaça, e uma vez por desobediência e desacato.

O juiz que concedeu a liberdade destacou que os elementos da ocorrência e os colhidos pelo magistrado, através do contato pessoal durante a audiência de custódia, indicam que a liberdade do policial não oferecia risco à ordem econômica e pública, visto que é réu primário e possui residência fixa, ocupação lícita, e não houve representação por parte da autoridade policial e requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do major.

Major ameaçou e agrediu soldado na saída de boate em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

O policial precisará seguir uma série de medidas cautelares, entre elas não poder sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibido de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; proibição de frequentar o local dos fatos e de manter qualquer tipo de contato ou aproximação das vítimas.

Caso descumpra qualquer dessas condições poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Quem é o major

Marcos Vinicius Mattos Gandini se apresenta nas redes sociais como médico e pós-graduado em psiquiatria.

De acordo com o Portal da Transparência do Espírito Santo, ele é efetivo da Polícia Militar desde 1998 e, no mês de maio, recebeu mais de R$ 22 mil brutos.

Atualmente, ele é chefe de Operações do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (Copom) - Ciodes.

Polícia Militar foi procurada pela reportagem na manhã deste domingo (8) para atualizar sobre os procedimentos a serem adotados pela corporação neste caso e respondeu à tarde. Segundo a corporação, o major foi lberado mediante alvará de soltura e que será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as condutas e responsabilidades dos militares envolvidos no evento.

A defesa do major também foi procurada, mas não quis se manifestar neste domingo (4).

Entenda a confusão

O major foi preso depois de se envolver em uma briga com um soldado da corporação, na madrugada de sábado após sair de uma boate na Praia do Canto. O soldado precisou ser atendido no hospital por conta dos ferimentos. Já o major foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio no QCG da PM.

Vídeos enviados por leitores ao site A Gazeta mostram o momento em que o major, de camisa azul na imagem, dá vários socos no soldado, que está machucado e caído no chão. Pelas imagens, também é possível ver um homem de camisa verde, que seria instrutor de tiro e amigo do soldado, tentando separar a briga. Outro registro mostra o major ameaçando o instrutor, dizendo, inclusive, que iria matá-lo.



Segundo o boletim da Polícia Militar (PM) , a ocorrência teve início dentro de uma boate da região. Contudo, o major e o soldado dão versões diferentes para os acontecimentos.

Na versão do major, ele teria ido embora da boate logo após a mulher ser assediada pelo soldado. Segundo o relato, o casal se deslocou até a Avenida Saturnino de Brito para pegar um táxi e, neste momento, dois indivíduos teriam aparecido — incluindo o militar — e apontaram uma arma na direção dele. Não está registrado o porquê de o casal ter sido rendido.



Na tentativa de desarmar o soldado, o major conta que entrou em luta corporal. De acordo com o boletim, o militar do baixo escalão posteriormente acabou desarmado pela mulher do major, que caiu no chão e sofreu lesões nos braços e nas pernas.

O major também alegou, no atendimento da ocorrência, que uma pessoa aplicou um golpe gravata, que quase o deixou desacordado, causando-lhe lesão na orelha e mãos. Com os dois militares, foram apreendidas armas, carregadores e munições.

A versão do soldado

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no DPJ de Vitória pela manhã e conversou com policiais e testemunhas. O soldado, que precisou ser atendido no hospital por conta dos ferimentos, deu outra versão da história. De acordo com ele, o major teria sido expulso da boate por causa de uma discussão com a esposa. Já do lado de fora, tentou separar a briga, quando começou a ser agredido pelo oficial.

Testemunhas contaram que, após a confusão, o major foi para a delegacia, onde chegou transtornado. Ele também teria ido antes ao hospital, para fazer novas ameaças ao soldado. Por volta das 10h deste sábado, a mulher do major ainda tentou ir embora da delegacia, sem autorização.

Corregedoria vai analisar caso

Em nota enviada no sábado, a Polícia Militar havia informado que a ocorrência foi acompanhada pelo comandante do 1° BPM, na Delegacia Regional de Vitória. "Ao término dos procedimentos, todos os envolvidos serão encaminhados à Corregedoria da PMES para prestarem novos esclarecimentos, quando será realizada a análise das versões, individualização das condutas e adotadas as medidas administrativas e/ou criminais cabíveis", pontuou.

Na noite de sábado, a corporação disse que os procedimentos na Corregedoria ainda não tinham sido finalizados. Por esse motivo, não havia mais informações a respeito da apuração administrativa dos fatos.

