Ainda bem que existem as câmeras de segurança para reduzir a impunidade

Cena flagrada por câmera de condomínio onde empresário foi morto Crédito: Reprodução

Uma imagem mostra dois homens no elevador momentos antes de um deles assassinar o outro. Outra cena flagra o desespero de uma esposa diante do corpo do seu marido estendido no chão, assassinado momentos antes pelo vizinho. Pequenas sequências da violência que não dá trégua, mas com a importância incontestável de serem registros que ajudam a solucionar crimes que, em outros tempos, seriam bem mais difíceis de serem elucidados.

Já não é de hoje que as câmeras de segurança e videomonitoramento se tornaram onipresentes, principalmente nas áreas urbanas. As imagens são atualmente peças valiosas nas investigações de acidentes de trânsito, roubos e assassinatos. Recorrer aos flagrantes captados pelas lentes fornece novas perspectivas, com a indicação de suspeitos e circunstâncias dos mais diversos crimes.

As imagens também foram importantes na condenação de Rodrigo Pires Rosa a 27 anos de prisão pela morte de Luana Demonier, em Cariacica, em fevereiro de 2021. O júri popular foi realizado nesta terça-feira (20). O crime foi captado pelas câmeras localizadas em Vila Capixaba, cenas fortes que expuseram a crueldade com a qual a jovem foi morta. Sem essas imagens, certamente haveria mais empecilhos investigativos e jurídicos.

E, com imagens que também costumam chocar, os acidentes de trânsito também podem ser solucionados. Nesta quarta-feira (21), uma mulher foi atropelada por uma carreta em Santa Maria de Jetibá . A dinâmica do atropelamento fica mais fácil de ser apurada, o que pode levar a punições. Isso é muito importante.