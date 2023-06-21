Mulher é atropelada por caminhão em Santa Maria de Jetibá; veja vídeo

(veja acima). Uma mulher ainda sem identificação foi atropelada por um caminhão na tarde desta quarta-feira (21), em Santa Maria de Jetibá , na região Serrana do Estado , e precisou ser socorrida de helicóptero devido à gravidade dos ferimentos. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ela é atingida pelo veículo

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) que transportou a vítima. Segundo o Major Pablo, ela apresentou politraumatismo e está em estado gravíssimo. A mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

"A nossa equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chamada operadores de suporte médico (médicos e enfermeiros do SAMU 192 habilitados para voar) precisou intubar a vítima e estabilizá-la diante das condições, se não ela não poderia nem ser transportada pelo helicóptero. Em 24 minutos ela já estava no hospital", afirmou.

Vítima foi socorrida pelo Notaer para Vitória Crédito: Reprodução | Notaer

O major explicou ainda que, após o atropelamento, a vítima foi imprensada entre motocicletas e uma parede de uma construção.

De acordo com a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o motorista do caminhão passa bem. A empresa para qual ele trabalha afirmou que o funcionário teve uma convulsão e que novos exames serão feitos nesta quinta-feira (22).