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Estado grave

Mulher é atropelada por caminhão em Santa Maria de Jetibá; veja vídeo

Caso aconteceu nesta quarta-feira (21); segundo Notaer, vítima ainda foi imprensada entre motocicletas e uma parede de uma construção
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 jun 2023 às 18:46

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 18:46

Uma mulher ainda sem identificação foi atropelada por um caminhão na tarde desta quarta-feira (21), em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado, e precisou ser socorrida de helicóptero devido à gravidade dos ferimentos. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ela é atingida pelo veículo (veja acima).
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) que transportou a vítima. Segundo o Major Pablo, ela apresentou politraumatismo e está em estado gravíssimo. A mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.
"A nossa equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chamada operadores de suporte médico (médicos e enfermeiros do SAMU 192 habilitados para voar) precisou intubar a vítima e estabilizá-la diante das condições, se não ela não poderia nem ser transportada pelo helicóptero. Em 24 minutos ela já estava no hospital", afirmou.
Vítima foi socorrida pelo Notaer para Vitória
Vítima foi socorrida pelo Notaer para Vitória Crédito: Reprodução | Notaer
O major explicou ainda que, após o atropelamento, a vítima foi imprensada entre motocicletas e uma parede de uma construção.
De acordo com a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o motorista do caminhão passa bem. A empresa para qual ele trabalha afirmou que o funcionário teve uma convulsão e que novos exames serão feitos nesta quinta-feira (22).
Polícia Militar foi acionada para dar mais detalhes do caso, mas não respondeu até a publicação deste texto.

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