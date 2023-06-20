Imagens mostram momentos antes e depois do assassinato do empresário David Dal Rio da Silva, de 34 anos, morto dentro do próprio apartamento em Jardim Camburi, Vitória, no domingo (18). Câmeras de segurança do edifício mostram a vítima com Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, que confessou o crime.

Nos vídeos, obtidos pelo repórter João Brito, da TV Gazeta, é possível ver que David e Breno entram no elevador às 17h12. Os dois seguem até o apartamento do empresário. Cerca de três horas depois, às 20h06, Breno é visto acionando o elevador, sozinho. Nesse momento, David já está morto.

Em seguida, as imagens mostram o suspeito dentro do elevador ajeitando o cabelo e segue até a garagem do prédio, onde ele pega o carro da vítima e deixa o prédio.

O corpo de David foi encontrado somente na segunda-feira (19), após uma amiga do empresário ir até o apartamento dele, porque ele não atendeu as ligações e não apareceu no trabalho. A Polícia Civil foi acionada e deu início às investigações.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra homem com empresário e saindo do prédio após o crime em Vitória

A autoria do crime e a forma como a vítima foi morta era um mistério, mas a Polícia Civil descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A corporação rastreou o veículo e descobriu que estava com Breno. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição, que se seguiu por diversas ruas de Vitória.

“Foram três cercos próximo à Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia e em Jardim da Penha, e no terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo e identificá-lo. Ele trafegou diversas vezes na contramão e em calçada, botando em risco a vida das pessoas que estavam trafegavam”, disse o cabo Boisco, da Polícia Militar, à reportagem da TV Gazeta.

Relacionamento com a vítima

Após a prisão, Breno Ribeiro Freire foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (20). Como já havia passado o tempo de flagrante, ele não foi autuado pelo crime contra o empresário.

Segundo a Polícia Civil, apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte. O caso segue sob investigação.

Na tarde desta segunda-feira (20), Breno passou por audiência de custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. Conforme consta na audiência, o juiz de direito afirma que a liberdade do suspeito se torna “temerária” pois além de se evadir da abordagem policial, praticou manobras perigosas, expondo risco a outros cidadãos, além da confissão de Breno em relação ao homicídio do empresário.