Lei Seca só funciona com fiscalização na rua

Carro envolvido no acidente que matou em 2021 a jovem Amanda Marques Crédito: Reprodução

O maior feito da Lei Seca , pelo menos nos seus primeiros anos, foi o moralizador: as pessoas passaram a se cobrar, a censurar publicamente motoristas que insistissem em beber e dirigir, a se envergonhar de tal ato. Afinal, a associação entre álcool e direção passou a transformar qualquer cidadão em um criminoso.

Parecia ser o início de uma nova cultura no trânsito, o que não deixou de ser. Mas poderia ter sido mais.

O tempo passou e tem mostrado que esse aspecto moral, contudo, não conseguiu dar conta sozinho de uma mudança mais consistente de comportamentos, principalmente porque, passada a novidade, a punição ficou cada vez mais distante à medida que as abordagens nas ruas se tornaram mais raras, mesmo que a lei tenha passado por aprimoramentos nesses 15 anos de vigência. Do que vale a letra da lei se ela não é devidamente aplicada, se ninguém fiscaliza?

De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), a taxa de óbitos por acidentes de trânsito relacionados ao uso de álcool no Espírito Santo foi de 6,5 (por 100 mil habitantes) em 2021.

Apesar dos pesares, é preciso celebrar a existência da Lei Seca, considerada uma das legislações mais rígidas do mundo, com tolerância zero para o consumo de álcool no trânsito.

Sem ela, o cenário seria ainda mais desolador. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego estima que 50 mil vidas foram poupadas nesses 15 anos da legislação no país. Esse é o maior endosso de que a Lei Seca é um marco civilizatório, um divisor de águas.