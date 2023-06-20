Rodrigo Pires Rosa, acusado de matar com mais de 15 facadas a ex-namorada Luana Demonier, em Cariacica, em 9 de fevereiro de 2021, foi condenado a 27 anos de prisão pelo crime. O júri popular dele aconteceu nesta terça-feira (20).
De acordo com a sentença, disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Rodrigo foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).
Para a família, a pena trouxe uma sensação de justiça. "De certa forma ele vai pagar pelo que ele fez, mas a gente sabe que a justiça é falha, que daqui a alguns anos ele vai ter direito às saídas. Gostaria que isso não acontecesse porque não existe só minha irmã que se foi, e ele é um risco para a sociedade. A ficha dele é muito extensa. A sensação é que pela minha irmã foi feita a justiça, mas até quando a gente vai dar liberdade para uma pessoa que é um risco para outras 'Luanas'? Dá um alívio de certa forma saber que ele não vai estar aqui convivendo conosco, mas infelizmente nada vai trazer minha irmã de volta. A dor continua", desabafou Mariana Demonier, irmã de Luana, em entrevista à reportagem de A Gazeta.
Caso Luana Demonier: ex-namorado é condenado a 27 anos de prisão
"Hoje o nosso dia foi bem puxado, bem intenso. É um filme que volta às nossas cabeças de tudo o que aconteceu, é como se a gente estivesse revivendo aquele momento terrível, tendo que se deparar com a pessoa que cometeu esse crime bárbaro. É inexplicável, muito sofrimento, parecia uma tortura"
Início
Assassinada brutalmente perto de casa, a técnica em Segurança do Trabalho, Luana Demonier, de 25 anos, passou por um trauma familiar poucos meses antes de ser morta. Em maio, a filha dela faleceu com apenas cinco meses. O bebê teve morte súbita, de acordo com parentes de Luana.
A criança era filha de Luana com o ex-namorado, Rodrigo Pires Rosa, acusado de matá-la. Familiares da vítima contaram que eles ficaram juntos por um ano e que Rodrigo abandonou Luana e a filha assim que a criança nasceu.
Se não bastasse toda a tristeza pela perda da filha, familiares de Luana contaram que Rodrigo usava a morte da criança para ameaçar a ex, dizendo que "iria mandá-la para onde a menina estava".
Intimada por ex no dia do crime
No mesmo dia em que foi assassinada, a técnica em Segurança do Trabalho foi intimidada pelo ex-namorado dentro do ônibus. Luana foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enquanto voltava para casa, por volta das 19h.
Pela manhã, de acordo com relato de parentes, o suspeito teria entrado no mesmo ônibus em que Luana estava e começou a falar, em voz alta, da morte da criança. Segundo a família da vítima, outros passageiros entenderam que aquela poderia ser uma ameaça.
Luana tinha medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu por volta das 19h, quando Luana voltava do trabalho. Enquanto fazia o trajeto, a jovem recebeu uma mensagem do ex-companheiro, que afirmava que iria matá-la.
Ao chegar em uma rua do bairro Vila Capixaba, onde morava, foi surpreendida pelo suspeito, que a teria golpeado com cerca de 15 facadas, informou a polícia. Luana morreu no próprio local. No dia seguinte, Rodrigo Pires Rosa se entregou à polícia.
Vídeo flagrou momento do crime
Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento exato em que a jovem Luana Demonier é esfaqueada pelo ex-namorado Rodrigo Pires Rosa. O assassinato aconteceu na rua onde a jovem morava, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
O vídeo divulgado pela Polícia Civil foi editado a fim de preservar a família. No processo de edição, os golpes desferidos pelo assassino foram suprimidos e a cena da vítima caída no chão após os ferimentos também foi borrada. É possível ver o homem fugindo logo após o crime e sendo seguido por um agente da Polícia Militar.
Suspeito já foi flagrado ameaçando outra ex
À época, a Polícia Civil informou que o suspeito era alvo de investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica desde 2015, e respondia a oito inquéritos policiais instaurados nesta unidade, por crimes relacionados à violência doméstica. Em um desses episódios, um vídeo chegou a mostrar Rodrigo correndo atrás de uma outra ex-companheira com uma faca.
Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.
As investigações da Polícia Civil geraram mandados de prisão em desfavor do investigado. Ele era um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro de 2020, e não foi localizado na ocasião. Em janeiro, novas diligências foram realizadas, mas ele não foi encontrado. "Após tomar conhecimento da ordem de prisão, o investigado passou a viver em condição de andarilho, sem endereço fixo, o que dificulta sua localização", informou a Polícia Civil.