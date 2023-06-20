Luana Demonier foi assassinada com 19 facadas pelo ex-namorado, que foi condenado a 27 anos de prisão. Crédito: Reprodução | Instagram

De acordo com a sentença, disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), Rodrigo foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

Para a família, a pena trouxe uma sensação de justiça. "De certa forma ele vai pagar pelo que ele fez, mas a gente sabe que a justiça é falha, que daqui a alguns anos ele vai ter direito às saídas. Gostaria que isso não acontecesse porque não existe só minha irmã que se foi, e ele é um risco para a sociedade. A ficha dele é muito extensa. A sensação é que pela minha irmã foi feita a justiça, mas até quando a gente vai dar liberdade para uma pessoa que é um risco para outras 'Luanas'? Dá um alívio de certa forma saber que ele não vai estar aqui convivendo conosco, mas infelizmente nada vai trazer minha irmã de volta. A dor continua", desabafou Mariana Demonier, irmã de Luana, em entrevista à reportagem de A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Caso Luana Demonier: ex-namorado é condenado a 27 anos de prisão

"Hoje o nosso dia foi bem puxado, bem intenso. É um filme que volta às nossas cabeças de tudo o que aconteceu, é como se a gente estivesse revivendo aquele momento terrível, tendo que se deparar com a pessoa que cometeu esse crime bárbaro. É inexplicável, muito sofrimento, parecia uma tortura" Mariana Demonier - Irmã de Luana

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Assassinada brutalmente perto de casa , a técnica em Segurança do Trabalho, Luana Demonier, de 25 anos, passou por um trauma familiar poucos meses antes de ser morta. Em maio, a filha dela faleceu com apenas cinco meses. O bebê teve morte súbita, de acordo com parentes de Luana.

A criança era filha de Luana com o ex-namorado, Rodrigo Pires Rosa, acusado de matá-la. Familiares da vítima contaram que eles ficaram juntos por um ano e que Rodrigo abandonou Luana e a filha assim que a criança nasceu.

Se não bastasse toda a tristeza pela perda da filha, familiares de Luana contaram que Rodrigo usava a morte da criança para ameaçar a ex, dizendo que "iria mandá-la para onde a menina estava".

Intimada por ex no dia do crime

No mesmo dia em que foi assassinada, a técnica em Segurança do Trabalho foi intimidada pelo ex-namorado dentro do ônibus. Luana foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enquanto voltava para casa, por volta das 19h.

Pela manhã, de acordo com relato de parentes, o suspeito teria entrado no mesmo ônibus em que Luana estava e começou a falar, em voz alta, da morte da criança. Segundo a família da vítima, outros passageiros entenderam que aquela poderia ser uma ameaça.

Rodrigo Pires Rosa já tinha mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Luana tinha medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu por volta das 19h, quando Luana voltava do trabalho. Enquanto fazia o trajeto, a jovem recebeu uma mensagem do ex-companheiro, que afirmava que iria matá-la.

Ao chegar em uma rua do bairro Vila Capixaba, onde morava, foi surpreendida pelo suspeito, que a teria golpeado com cerca de 15 facadas, informou a polícia. Luana morreu no próprio local. No dia seguinte, Rodrigo Pires Rosa se entregou à polícia.

Vídeo flagrou momento do crime

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento exato em que a jovem Luana Demonier é esfaqueada pelo ex-namorado Rodrigo Pires Rosa. O assassinato aconteceu na rua onde a jovem morava, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.

O vídeo divulgado pela Polícia Civil foi editado a fim de preservar a família. No processo de edição, os golpes desferidos pelo assassino foram suprimidos e a cena da vítima caída no chão após os ferimentos também foi borrada. É possível ver o homem fugindo logo após o crime e sendo seguido por um agente da Polícia Militar.

Suspeito já foi flagrado ameaçando outra ex

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Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.