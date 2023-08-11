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Futebol

Galvão Bueno detona Sampaoli após eliminação do Flamengo: 'É um perdedor'

Narrador usou as redes sociais para criticar o comandante argentino após a derrota da equipe rubro-negra diante do Olimpia na Libertadores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2023 às 10:54

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 10:54

Retrato do narrador Galvão Bueno
Retrato do narrador Galvão Bueno Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Galvão Bueno não aliviou para o técnico Jorge Sampaoli após a eliminação do Flamengo na Libertadores. Usando as redes sociais, o narrador foi direto e muito crítico ao falar do treinador argentino depois da derrota de virada nas oitavas de final da competição continental no Defensores del Chaco.
"Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou!! Sampaoli é um perdedor!! O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos!! Sampaoli, pra você, deu!!", criticou Galvão Bueno.
Para muitos, Sampaoli é visto como um dos maiores culpados pela eliminação do Flamengo na Libertadores de 2023. Além das várias escalações em seus jogos apontada por Galvão Bueno, o técnico argentino foi expulso de campo aos seis minutos do segundo tempo e assistiu quase que todo o segundo tempo das tribunas do estádio Defensores del Chaco, pouco podendo ajudar a equipe. Além disso, a equipe carioca terminou o jogo podendo fazer uma alteração e com o atacante Pedro, artilheiro da competição continental em 2022 com 12 gols, no banco.

Outro momento em que Galvão Bueno foi duro ao criticar o trabalho do treinador no Flamengo foi no dia em que o preparador físico Pablo Fernandez socou o atacante Pedro. No dia do ocorrido, também pelas redes sociais, Galvão chamou o episódio de inadmissível e disse que entendia ser o momento para se encerrar o vínculo com o técnico também.
"Inadmissível o que aconteceu no Flamengo. Um preparador físico agride um ídolo, um jogador de seleção. A demissão tinha que ter sido imediata. Mais: tem que significar o fim da linha para Sampaoli. Não há mais clima para ele. Perdeu o vestiário. Não tem mais o respeito dos jogadores", explicou o narrador.

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