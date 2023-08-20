Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Em jogo de viradas, Flamengo marca no fim e derrota o Coritiba fora de casa
Campeonato Brasileiro

Em jogo de viradas, Flamengo marca no fim e derrota o Coritiba fora de casa

Rubro-Negro Carioca se livrou de mais um empate na competição com um golaço marcado pelo meia Gerson no final da segunda etapa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2023 às 18:30

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 18:30

Bruno Henrique foi o melhor jogador da partida
Bruno Henrique foi o melhor jogador da partida Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Em uma partida muito movimentada no Couto Pereira, o Flamengo derrotou o Coritiba por 3 a 2, na tarde deste domingo (20) em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.
Com a vitória o Rubro-Negro fechou a rodada na 3ª posição da classificação com 35 pontos. Já o Coxa é o vice-lanterna com 14 pontos.
Empurrado por sua torcida o Coritiba abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, em gol em cobrança de pênalti do atacante Robson. Mas, 4 minutos depois, a equipe da Gávea conseguiu igualar o marcador, também em cobrança de penalidade máxima.
Aos 30 minutos Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda e cruzou na área, onde Victor Hugo escorou para o uruguaio Arrascaeta, que finalizou de cabeça para virar o marcador.
Na etapa final, com menos de um minuto Edu aproveitou falha de Fabrício Bruno para deixar tudo igual. Mas, já nos acréscimos, o volante Gerson acertou uma bomba da intermediária para dar números finais ao marcador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Curitiba (PR) Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados