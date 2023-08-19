Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cartola: dicas para você mitar na 20ª rodada do Brasileirão
Veja o vídeo!

Cartola: dicas para você mitar na 20ª rodada do Brasileirão

Com opções para quem quer gastar ou economizar, o time de A Gazeta chega com tudo para garantir uma rodada de boas pontuações na abertura do segundo turno
João Barbosa

18 ago 2023 às 22:03

Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o tempo de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!

Escalação de A Gazeta - 20ª rodada do Brasileirão

Escalação de A Gazeta para a 20ª rodada do Brasileirão
  • GOLEIRO:

    Matheus Cunha (Flamengo) - C$ 6.15

  • ZAGUEIROS:

    Adryelson (Botafogo) - C$ 7.19
    Luan Patrick (Bragantino) - C$ 5.49

  • LATERAIS:

    Wesley (Flamengo) - C$ 8.96
    Di Placido (Botafogo) - C$ 10.78

  • MEIO-CAMPISTAS:

    José Welisson (Fortaleza) - C$ 4.27
    Fernando Sobral (Cuiabá) - C$ 8.30
    Arias (Fluminense) - C$ 10.47

  • ATACANTES: 

    Vegetti (Vasco) - C$ 11.03 
    Bruno Henrique (Flamengo) - C$ 5.48
    Deyverson (Cuiabá) - C$ 9.98

Dicas econômicas 

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Cartola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados