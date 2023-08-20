Rio Branco empata com o Nova Venécia e vai à final da Copa Espirito Santo

Rio Branco consegue o empate e está na final da Copa Espírito Santo Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco

O Rio Branco está na final da Copa Espírito Santo. Pelo segundo ano consecutivo, o Capa-Preta vai disputar o título da competição. A classificação veio após o empate em 1 a 1 contra o Nova Venécia, na tarde deste domingo (20), no estádio Zenor Pedrosa. Os donos da casa saíram na frente do placar, mas marcaram um gol contra e estão eliminados.

Em 2022, o Rio Branco foi derrotado pelo Vitória na final. Agora, vai enfrentar o Serra em busca do título da Copa. A decisão será em partida única, que acontece no próximo sábado (26), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time da Capital vai em busca do segundo título da competição em sua história

O jogo

A partida começou como era esperado: o Nova Venécia foi para cima do Rio Branco, pois precisava reverter a derrota do primeiro confronto - o Capa-Preta venceu por 1 a 0 no Kleber Andrade. Já os visitantes, vieram para o jogo com o objetivo de se defender bem, suportar a pressão adversaria e levar perigo nos contra-ataques. Os dois times tiveram oportunidades de abrir o placar, mas foram impedidos pelos goleiros e pelas traves.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto ainda, com o Leao do Norte vindo com tudo em busca do gol, o que gerou espaços para a equipe adversária. Até que aos 18 minutos a pressão veneciana funcionou. Jhonnata assistiu o atacante Santos, que abriu o placar para os donos da casa.

A partir do gol, o Nova Venécia tomou o controle da partida e não deixou o Rio Branco sair do próprio campo. No entanto, ao final do jogo, o Capa-Preta achou um gol em um vacilo de Lucas Saturnino, que marcou contra a própria meta.