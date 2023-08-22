Veja os valores dos ingressos para Rio Branco x Serra na final da Copa ES

Os ingressos para a grande decisão da Copa Espírito Santo 2023 já estão à venda. Serra e Rio Branco vão se enfrentar no próximo sábado (26), às 15h no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e as entradas estão sendo vendidas pelos valores de R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia). A final será disputada em jogo único e, em caso de empate, a definição do título fica para a disputa de pênaltis.