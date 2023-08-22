Veja os valores dos ingressos para Rio Branco x Serra na final da Copa ES

Os ingressos para a grande decisão da Copa Espírito Santo 2023 já estão à venda. Serra e Rio Branco vão se enfrentar no próximo sábado (26), às 15h no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e as entradas estão sendo vendidas pelos valores de R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia). A final será disputada em jogo único e, em caso de empate, a definição do título fica para a disputa de pênaltis.
Serviço
- Serra x Rio Branco
- Final da Copa Espírito Santo 2023
- Data: sábado, 26 de agosto
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Horário: 15h
- Valor: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia)
- Direito a meia-entrada: Serra - Torcedores com a camisa do Serra FC, Idosos, Estudantes, Doadores de sangue, Cliente Sicoob (mediante apresentação do cartão) e Professores. Rio Branco - Torcedor com camisa do Rio Branco, Estudante, Idoso, Doador de sangue, Professor e Cliente Sicoob.
- Venda antecipada: Estádio Robertão, Ademar Cunha (Novo México e Campo Grande), Origens (Shopping Praia da Costa, e Quiosque 1 de Camburi) Icone Sports (Centro de Vitória).