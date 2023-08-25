Confira as trajetórias de Serra e Rio Branco até a final da Copa ES 2023

Torcidas prometem lotar o Kleber Andrade neste sábado (26) Crédito: Serra (Wagner Chaló) / Rio Branco (Rafael Brozegini)

Serra e Rio Branco entram em campo neste sábado (26), medindo forças em busca do título da Copa Espírito Santo 2023. A partida acontece no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , às 15h, e vai colocar frente a frente duas equipes com trajetórias divergentes na competição estadual.

Mas antes da grande decisão vale a pena lembrar o caminho que cada equipe percorreu para chegar atá à final. E é isso que você confere a partir de agora com a gente.

Serra

Na primeira fase, o caminho trilhado pelo time do treinador Rodrigo César foi tecnicamente tranquilo. Conquistando uma das melhores campanhas do campeonato, o Serra terminou a primeira fase na segunda colocação, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, tendo 78,8% de aproveitamento.

Para o Serra, a Copa ES começou com um empate sem gols diante do Porto Vitória. Já o segundo duelo foi contra o Real Noroeste, atual campeão capixaba, mas que não mostrou bom futebol na Copa, sendo derrotado por 2 a 0 pelo Tricolor Serrano.

Jogando em casa na terceira rodada, o Serra foi surpreendido pelo Rio Branco-VN e perdeu por 2 a 1. A primeira - e única - derrota na primeira fase da Copa ES acendeu o alerta da equipe.

Na quarta rodada o rival foi o Rio Branco. O Capa-preta não conseguiu se impor jogando em casa e foi superado pelo Serra pelo placar de 2 a 1 no Kleber Andrade (resultado que anima o torcedor supersticioso para a final).

Na quinta rodada, o Tricolor Serrano passou pelo G.E.L sem dificuldades: 3 a 0 no Robertão. Na rodada seguinte, no mesmo estádio, ficou no empate por 2 a 2 com o São Mateus, equipe que ficou na vice-lanterna do campeonato.

A breve queda de rendimento foi revertida após cinco vitórias nas rodadas seguintes. Fora de casa, diante do Pinheiros, o Serra venceu por 3 a 2. De volta ao seu estádio, goleou o Linhares por 4 a 1, e na nona rodada, fez o mesmo placar diante do Capixaba, no Gil Bernardes, em Vila Velha

Diante do Nova Venécia, equipe que fez a melhor campanha da primeira fase, o Serra venceu por 2 a 0, e também não teve dificuldades para fazer 5 a 1 no Sport.

Figurando na segunda colocação da tabela, nas quartas de final o Serra reencontrou o Pinheiros, vencendo por 2 a 0 na ida, e por 1 a 0 na volta. Com a vaga conquistada para a semifinal, a campanha ganhou ainda mais força após a goleada por 5 a 1 diante do Porto Vitória no primeiro jogo. Na volta, o Verdão chegou a vencer por 2 a 0, mas não ameaçou a classificação do time serrano.

Até aqui, ao todo, são 15 jogos, onze vitórias, dois empates e duas derrotas na trajetória do Serra.

Rio Branco

Dono da 4ª posição da tabela na primeira fase, o Capa-Preta teve um caminho diferente. Na primeira fase, em onze jogos, foram seis vitórias, dois empates e três derrotas, conquistando 60,6% de aproveitamento. A estreia foi com o pé direito diante do xará de Venda Nova do Imigrante : 1 a 0 sobre o Brancão Polenteiro.

Logo na segunda rodada, fez 4 a 0 no São Mateus e embalou com mais uma vitória, desta vez sobre o G.E.L, por 2 a 1. A primeira derrota veio justamente diante do rival da grande final: jogando no Kleber Andrade, o Rio Branco foi superado por 2 a 1 pelo Serra.

Fora de casa, na quinta rodada venceu o Pinheiros pelo magro placar de 1 a 0, mas tomou um banho de água fria após a derrota por pelo mesmo placar para o Linhares, equipe com uma das piores campanhas da Copa ES 2023. Com o pé no freio, empatou por 1 a 1 com o Capixaba, e já na oitava rodada foi superado por 2 a 0 pelo Nova Venécia, justamente na partida em que comemorava seus 110 anos.

Em ritmo de recuperação, venceu o Sport por 2 a 1 na nona rodada, mas empatou por 0 a 0 com o Porto Vitória no décimo jogo da primeira fase. Já diante do Real Noroeste, fez jogo duro em Águia Branca e venceu por 3 a 2, cravando a quarta colocação.

Nas quartas de final, novamente bateu de frente com o xará da Região Serrana do Estado , e ficou no empate por 0 a 0 no jogo de ida. Na partida decisiva, fez 2 a 1 e carimbou o passaporte para as semis, onde reencontrou o Nova Venécia.

No Kleber Andrade, venceu a partida de ida por 1 a 0 , mesmo apresentando um futebol mediano. Já na volta, quase deixou a vaga escapar após ver o Leão do Norte abrindo o placar, mas conseguiu o empate com um gol contra da equipe veneciana.

Em 15 jogos, o time treinado por Max Sandro tem oito vitórias, quatro empates e três derrotas.

Promessa de equilíbrio

Apesar das posições e trajetórias sem grandes semelhanças, o duelo da final promete ser equilibrado. Ainda assim, o cenário é favorável ao Serra, já que nos encontros em 2023, pelo Capixabão e pela Copa ES, Serra e Rio Branco se enfrentaram por duas vezes, e em ambas o Tricolor Serrano venceu por 2 a 1.

A final pode contar como a partida que marcará a hegemonia do Serra sobre o Rio Branco em 2023, ao mesmo tempo em que pode ser a revanche Capa-preta, com direito à taça.

O campeão da Copa Espírito Santo garante vaga na Série D de 2024, e o vice carimba o passaporte para a Copa Verde, que reúne equipes da Região Norte e Centro-Oeste do Brasil.

A final da Copa ES 2023