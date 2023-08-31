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Definidos os grupos da Liga dos Campeões da Europa

Sorteio foi realizado na tarde desta quinta-feira (31) e definiu os confrontos da fase de grupos da principal competição de clubes do continente europeu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2023 às 16:11

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 16:11

Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24
Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 Crédito: REUTERS/Massimo Pinca
A Uefa definiu, em sorteio realizado em Mônaco nesta quinta-feira, os grupos da edição 2023/2024 da Liga dos Campeões O atual campeão Manchester City caiu em um grupo aparentemente tranquilo, ao lado de RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Já Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle formam o mais próximo de um "grupo da morte".
A Inter de Milão, vice-campeã na temporada passada após ser derrotada pelo City, reencontrará o Benfica, seu adversário das quartas de final da edição passada. Os dois times estão no Grupo D, junto de Salzburg e Real Sociedad. O badalado Real Madrid, maior campeão do torneio europeu, está no Grupo C, no qual enfrentará o campeão italiano Napoli, além de Braga e Union Berlin.
Uma chave que promete boas emoções é o Grupo A, com o Bayern de Munique do recém-contratado Harry Kane colocado no caminho do Manchester United. Copenhagen e Galatasaray são os azarões. O Barcelona enfrentará Porto, Shakhtar Donetsk e Real Antuérpia no Grupo H, e o Arsenal terá duelos com Sevilla, PSV e Lens no Grupo B. Há ainda, o Grupo E, de Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic.
A final desta edição da Liga dos Campeões será jogada no dia 1º de julho, em partida única no Estádio de Wembley, local que já recebeu sete decisões do principal torneio da Europa, levando em conta também a era da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Será a última vez que o campeonato será disputado em seu formato atual. A partir de 2024/2025, passará a ter 36 equipes, não mais 32, e cada equipe disputará oito partidas na fase inicial.

Confira os grupos da Liga dos Campeões 2023/2024

  • GRUPO A: Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray.
  • GRUPO B: Sevilla, Arsenal, PSV e Lens.
  • GRUPO C: Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlin.
  • GRUPO D: Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedad.
  • GRUPO E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic.
  • GRUPO F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.
  • GRUPO G: Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.
  • GRUPO H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Real Antuérpia.

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