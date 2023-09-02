Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dois levados a delegacia

Mulher morre em quarto de hotel após se hospedar com marido em Colatina

Na madrugada deste sábado, hóspedes do estabelecimento reclamaram de barulho e bagunça no quarto deles; marido da mulher e motorista do casal, que também estava no hotel, foram levados a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2023 às 18:33

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 18:33

Uma mulher foi encontrada morta dentro do quarto de um hotel no bairro Benjamim Carlos dos Santos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (2). A vítima era a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos. O marido dela, Fuvio Luziano Serafim, ex-prefeito de uma cidade de Minas Gerais, e o motorista do casal foram detidos suspeitos de feminicídio.
> LEIA AQUI: Morte em hotel: laudo aponta que médica sofreu asfixia e traumatismo craniano
Segundo a Polícia Militar, ela estava hospedada no local com o marido, e, no quarto ao lado, estava o motorista do casal. Os dois foram levados para a Delegacia Regional do município antes de serem autuados.
Juliana Pimenta Ruas El-Aouar
Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais

Veja Também

Ex-prefeito de MG é preso suspeito de matar médica em hotel de Colatina

Em nota, a PM disse que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que teria acontecido um homicídio nas dependências de um hotel da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento disse aos militares que havia uma hóspede em um quarto com o marido e, em outro quarto, estava o motorista do casal.
Ainda em relato aos policiais, o gerente do hotel disse que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido da mulher compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.
Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar ao marido da mulher sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico em um hospital particular da cidade na última sexta-feira (1º), e que, após isso, os dois teriam ido a uma churrascaria. Segundo ele, a mulher estava feliz e ambos foram dormir às 20h.
O homem inda relatou que ao acordar por volta de 8h deste sábado, encontrou a esposa desmaiada na cama, possivelmente já morta, e foi orientado pelo Samu a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.
Em contrapartida, segundo o boletim de ocorrência da PM, o motorista do casal relatou ao agente da DHPP que foi chamado pelo marido da vítima para ir ao quarto onde os dois estavam hospedados, pois a esposa havia caído no banheiro e precisava de ajuda.
Em nota, a Polícia Civil informa que dois homens, de 44 e 52 anos, foram encaminhados ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação.
Na tarde desta terça-feira (5), o Ibis Colatina, hotel onde o casal estava hospedado, lamentou, em nota, o ocorrido. O local também  ressaltou que está colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos e que está fornecendo todo o suporte necessário às investigações em curso.

Atualização

03/09/2023 - 1:15
Este texto foi atualizado com o nome da vítima.

Veja Também

Menina que caiu do 2º andar em escola de Colatina está em estado grave

Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa em Colatina

Jovens foram mortos por vingança de traficantes rivais de Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados