Mulher morre em quarto de hotel após se hospedar com marido em Colatina

Segundo a Polícia Militar, ela estava hospedada no local com o marido, e, no quarto ao lado, estava o motorista do casal. Os dois foram levados para a Delegacia Regional do município antes de serem autuados.

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais

Em nota, a PM disse que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que teria acontecido um homicídio nas dependências de um hotel da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento disse aos militares que havia uma hóspede em um quarto com o marido e, em outro quarto, estava o motorista do casal.

Ainda em relato aos policiais, o gerente do hotel disse que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido da mulher compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar ao marido da mulher sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico em um hospital particular da cidade na última sexta-feira (1º), e que, após isso, os dois teriam ido a uma churrascaria. Segundo ele, a mulher estava feliz e ambos foram dormir às 20h.

O homem inda relatou que ao acordar por volta de 8h deste sábado, encontrou a esposa desmaiada na cama, possivelmente já morta, e foi orientado pelo Samu a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.

Em contrapartida, segundo o boletim de ocorrência da PM, o motorista do casal relatou ao agente da DHPP que foi chamado pelo marido da vítima para ir ao quarto onde os dois estavam hospedados, pois a esposa havia caído no banheiro e precisava de ajuda.

Em nota, a Polícia Civil informa que dois homens, de 44 e 52 anos, foram encaminhados ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação.

Na tarde desta terça-feira (5), o Ibis Colatina, hotel onde o casal estava hospedado, lamentou, em nota, o ocorrido. O local também ressaltou que está colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos e que está fornecendo todo o suporte necessário às investigações em curso.