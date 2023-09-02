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Na UTI

Menina que caiu do 2° andar em escola de Colatina está em estado grave

Segundo testemunhas, criança de quatro anos teria saído sozinha da sala de aula para ir ao banheiro; no caminho, ela entrou em outra sala e caiu de uma altura de 7 metros
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

02 set 2023 às 16:18

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 16:18

Menina que caiu do 2º andar em escola de Colatina está em estado grave
Menina caiu de uma altura de aproximadamente 7 metros Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A polícia investiga o caso de uma menina de quatro anos que ficou ferida após sofrer uma queda do segundo andar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (31). Conforme a última atualização divulgada pelo Hospital São José, onde a criança está internada, a menina permanece em leito de terapia intensiva (UTI) e em estado grave. 
Testemunhas relataram à polícia que a criança teria saído sozinha da sala de aula, que fica no 2º andar da escola, para ir ao banheiro, localizado no 1º piso. No caminho, a menina entrou em outra sala onde acabou caindo de uma altura de aproximadamente sete metros. 
A criança foi socorrida desacordada por funcionários de uma empresa localizada próximo à escola. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontraram a menina na calçada e, sem saber por quais motivos ela estava naquele local, a levaram para dentro da unidade de ensino. 
Os funcionários da escola, então, levaram a criança ao Hospital São José, em Colatina, onde "ela foi prontamente atendida e os médicos realizaram os procedimentos iniciais para estabilizar seu estado de saúde", informou o hospital em nota. 
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, informou que diligências foram determinadas junto à escola. 
"Aparentemente a báscula da janela está quebrada. A gente só não sabe se já estava quebrada antes do acidente ou se ela se quebrou com o acidente. A partir de agora, vamos intimar as testemunhas, as pessoas q ajudaram a socorrer essa criança na rua, para que a gente possa delimitar o que aconteceu: se foi realmente um acidente, se houve negligência da parte de algum funcionário, se houve, talvez, um crime mais grave", esclareceu. 
De acordo com o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, após o acidente, todas as escolas do município vão passar por vistorias. "Estamos pautando todas as escolas e as reformas necessárias precisam ser feitas. Já temos o cadastro de cerca de 40 escolas", disse o representante em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste
Em nota, o Hospital São José informou que a equipe médica mantém controles intensivos e exames diários. "Após tomografias repetidas, a equipe de neurocirurgia resolveu indicar abordagem cirúrgica", comunicou. 
Em atualização, neste domingo (3), a unidade informou que a menina passou por cirurgia e está sendo monitorada. "a paciente está sendo monitorada com ventilação mecânica, após cirurgia realizada pela equipe de neurologia. O estado é muito grave e delicado".
O local do acidente foi isolado e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. 

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