Menina de 4 anos cai do 2° andar de escola e é internada em Colatina

Por volta das 16h10 desta quinta-feira, uma aluna de 4 anos que estuda na escola Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, sofreu um acidente. A menina caiu do segundo andar da escola. Prontamente a equipe da escola socorreu a criança, que foi levada para o hospital São José, onde permanece internada.

De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde da criança é estável. Imediatamente ao ocorrido, enquanto uma equipe prestava socorro à criança e à família, a Prefeitura de Colatina registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou um processo administrativo interno para que tudo seja devidamente esclarecido.

Desde o início dessa gestão, a Prefeitura de Colatina tem investido maciçamente na melhoria das escolas da rede municipal. Até agora, já foram investidos quase R$ 60 milhões em obras estruturantes. E a escola Cleres Martins Moreira já está com o processo de licitação avançado, com suas melhorias já programadas pela gestão. A escola Cleres Martins Moreira tem mais de 60 anos de fundação e nunca um incidente como esse havia sido registrado.

Mais uma vez, lamentamos o ocorrido e seguimos dando toda a assistência para a criança e sua família, e seguimos na busca para que o acidente seja devidamente esclarecido.

