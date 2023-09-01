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Está no hospital

Menina de 4 anos cai do 2° andar de escola e é internada em Colatina

Criança está internada no Hospital São José; caso aconteceu na tarde de quinta-feira (31), em escola municipal, e é investigado pela Polícia Civil e pela prefeitura
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 set 2023 às 10:59

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 10:59

Uma menina de 4 anos ficou ferida após sofrer uma queda do segundo andar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (31), por volta das 16h10. A criança, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida e levada para o Hospital São José, no mesmo município, onde está internada e recebendo cuidados médicos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.
Criança caiu de janela em calçada do lado de fora da escola, em Colatina
Criança caiu de janela em calçada do lado de fora da escola, em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
Não foram fornecidos mais detalhes sobre como aconteceu a queda. A Prefeitura de Colatina informou que fez o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou um procedimento interno para esclarecer o caso.
O bebê estava internado no Hospital e Maternidade São José
Criança está internada no Hospital e Maternidade São José Crédito: Hospital e Maternidade São José/ Divulgação
Ainda segundo a prefeitura, logo após a queda, uma equipe da escola socorreu a criança, que, em seguida, foi levada para a unidade médica. “De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde da criança é estável”, afirmou, em nota, a administração municipal.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Hospital São José informou que os médicos fizeram os procedimentos iniciais para estabilizar o estado de saúde da menina. “A criança segue fazendo exames e nossos especialistas estão definindo os melhores tratamentos para garantir sua recuperação. Os responsáveis estão acompanhando, recebendo o apoio emocional e sendo informados de todo o processo”, esclareceu, em nota, pontuando que fornecerá atualizações regulares sobre o quadro clínico da menina.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que informou à reportagem que trabalha na apuração das informações. A Polícia Militar afirmou não ter sido acionada para atender a ocorrência, nem pelo município, nem pelo hospital.

Prefeitura de Colatina | Nota na íntegra

Por volta das 16h10 desta quinta-feira, uma aluna de 4 anos que estuda na escola Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, sofreu um acidente. A menina caiu do segundo andar da escola. Prontamente a equipe da escola socorreu a criança, que foi levada para o hospital São José, onde permanece internada. 

De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde da criança é estável. Imediatamente ao ocorrido, enquanto uma equipe prestava socorro à criança e à família, a Prefeitura de Colatina registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou um processo administrativo interno para que tudo seja devidamente esclarecido. 

Desde o início dessa gestão, a Prefeitura de Colatina tem investido maciçamente na melhoria das escolas da rede municipal. Até agora, já foram investidos quase R$ 60 milhões em obras estruturantes. E a escola Cleres Martins Moreira já está com o processo de licitação avançado, com suas melhorias já programadas pela gestão. A escola Cleres Martins Moreira tem mais de 60 anos de fundação e nunca um incidente como esse havia sido registrado. 

 Mais uma vez, lamentamos o ocorrido e seguimos dando toda a assistência para a criança e sua família, e seguimos na busca para que o acidente seja devidamente esclarecido.

Hospital Maternidade São José | Nota na íntegra

A equipe do Hospital Maternidade São José recebeu a criança envolvida no acidente. Ela foi prontamente atendida e os médicos realizaram os procedimentos iniciais para estabilizar seu estado de saúde. Os responsáveis estão acompanhando, recebendo o apoio emocional e sendo informados de todo o processo. A criança segue fazendo exames e nossos especialistas estão definindo os melhores tratamentos para garantir sua recuperação. Respeitamos a privacidade da família e forneceremos atualizações regulares sobre o estado da criança. Agradecemos a compreensão de todos neste momento sensível.

Menina de 4 anos cai do segundo andar de escola e é internada em Colatina

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