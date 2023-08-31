BR 259 em Colatina vai ganhar quebra-molas e nova sinalização em até 60 dias

Após protestos e reclamações por conta de acidentes que aconteceram em um trecho da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou obras de melhoria no local. Estão sendo instalados dois quebra-molas para que os motoristas reduzam a velocidade na via e também uma nova sinalização. Os trabalhos começaram na semana passada e devem ser concluídos em até 60 dias.
Outra parte das intervenções que deve começar em breve é o fechamento do acesso central da rotatória no bairro Morada do Sol, fazendo com que os veículos contornem as laterais da pista para continuar seguindo pela rodovia. Os bairros São Marcos, São Miguel e Antônio Damiani também devem ser beneficiados.
Em nota, o Dnit informou que estuda possíveis intervenções em médio e longo prazo em conjunto com obras de duplicação da BR 259, dentro do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.
No trevo do bairro Morada do Sol, moradores fizeram um protesto fincando cruzes e até mesmo colocaram um caixão ao lado de um poste para chamar a atenção dos motoristas que passam pela região.