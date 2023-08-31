BR 259 em Colatina vai ganhar quebra-molas e nova sinalização em até 60 dias

(Quebra-molas instalado na BR 259, em Colatina) Crédito: (Wando Fagundes)

Outra parte das intervenções que deve começar em breve é o fechamento do acesso central da rotatória no bairro Morada do Sol, fazendo com que os veículos contornem as laterais da pista para continuar seguindo pela rodovia. Os bairros São Marcos, São Miguel e Antônio Damiani também devem ser beneficiados.

Em nota, o Dnit informou que estuda possíveis intervenções em médio e longo prazo em conjunto com obras de duplicação da BR 259, dentro do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.