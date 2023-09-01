Motorista de carreta morre em acidente perto da BR 259 em Colatina

Um caminhoneiro de 59 anos morreu em um acidente perto do km 51 da BR 259, no bairro Santa Helena, em Colatina, na entrada de uma fábrica, com acesso pela rodovia federal. O tombamento ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, por volta das 16h20. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, dirigia uma carreta e perdeu o controle em uma descida com curvas, caindo em ribanceira.
Imagens mostram o momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros tenta retirar o motorista, que ficou preso às ferragens do veículo. A carreta capotou e a carga ficou espalhada em uma área de pasto às margens da rodovia. É possível ver a cabine do motorista separada da carroceria.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.