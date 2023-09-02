Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa em Colatina

Uma pessoa morreu em um grave acidente ocorrido próximo ao Km 40, na BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (2). A colisão aconteceu entre caminhão e automóvel. Testemunhas informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um carro de passeio ultrapassou uma fila com aproximadamente 5 veículos e depois colidiu frontalmente com o caminhão.

Fotos, divulgadas pelas redes sociais, mostram a gravidade do acidente. Em uma delas é possível ver a vítima presa às ferragens e o carro destruído. Em uma outra imagem, o caminhão com a frente arrebentada. Segundo a PRF, a pista está parcialmente interditada e a ocorrência está em andamento.