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Tragédia na estrada

Quem eram mãe e filha que morreram em acidente na BR 259 em Colatina

Leni e Marília morreram na última terça-feira (22); a mulher mais nova e o irmão retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe no aeroporto; morte trágica das duas gerou comoção na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 17:48

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 17:48

À esquerda, Marília Vargas Ribeiro. À direita, a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro. As duas morreram em acidente em Colatina
À esquerda, Marília Vargas Ribeiro. À direita, a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro. As duas morreram em acidente em Colatina Crédito: Redes Sociais
A morte de Leni Vargas Ribeiro, de 57 anos, e da filha Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, em um grave acidente na última terça-feira (22) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho das vítimas. Marília e o irmão, que ficou gravemente ferido, retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos. O carro da família, uma caminhonete Fiat Toro, foi atingida por um caminhão no distrito de Baunilha.
Marília era gerente comercial de uma concessionária de veículos em Colatina. Nas redes sociais, ela se identificava como uma mulher forte, destemida e determinada.
A loja onde ela trabalhava não abriu nesta quarta-feira (23). Em nota, a empresa lamentou a morte da funcionária.
"É com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa querida colaboradora Marília Vargas, gerente da filial CVC Colatina. Ela deixou uma marca indelével em nossa empresa e será lembrada por sua dedicação, profissionalismo e espírito colaborativo. Neste momento de luto, prestamos nossas condolências à família e amigos", comunicou a empresa em nota de pesar. 
Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, morreu em acidente com a mãe na BR 259
Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, morreu em grave acidente com a mãe na BR 259, em Colatina Crédito: Redes sociais
Segundo amigos, Marília era casada e muito querida na cidade de Colatina. Nas redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte.
"Grande mulher! Deixou sua marca e deixará saudades", disse uma amiga da vítima.
Em uma postagem recente, na qual comemorou uma conquista profissional, Marília recebeu elogios da mãe. A publicação foi feita há cerca de cinco dias. 
"Filha linda você brilha por onde passa! Muito linda e elegante, meu presente de Deus"
Leni Vargas Ribeiro - Mãe de Marília
Os corpos de mãe e filha foram velados, primeiramente, para a Capela Mortuária do bairro São Silvano. No início da tarde, elas foram levadas para Pancas, onde ocorre o sepultamento.

Familiares e amigos foram ao Ginásio de Esportes de Pancas para o velório dos corpos de mãe e filha

O acidente

Marília dirigia o carro da família, uma Fiat Toro, que foi atingido por um caminhão que seguia na pista contrária.
O motorista do caminhão disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que precisou frear bruscamente porque o carro que seguia na frente reduziu a velocidade de forma brusca ao se aproximar do cerco eletrônico.
A carroceria do caminhão então "fez um L", atravessou a pista e atingiu a caminhonete onde estavam Leni, Marília e o irmão, que trafegavam no sentido contrário.
A caminhonete saiu da pista e ainda bateu em uma árvore às margens da rodovia. O carro ficou completamente destruído.
Fiat Toro envolvida em acidente com mortes em Colatina
Após a batida na BR 259, a caminhonete ainda bateu com força em uma árvore às margens da rodovia Crédito: Willian Henrique Westphal
Mãe e filha morreram no local. O filho, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e permanece internado em estado grave.
Com informação do g1 ES

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