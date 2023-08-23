Quem eram mãe e filha que morreram em acidente na BR 259 em Colatina

À esquerda, Marília Vargas Ribeiro. À direita, a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro. As duas morreram em acidente em Colatina Crédito: Redes Sociais

Marília era gerente comercial de uma concessionária de veículos em Colatina. Nas redes sociais, ela se identificava como uma mulher forte, destemida e determinada.

A loja onde ela trabalhava não abriu nesta quarta-feira (23). Em nota, a empresa lamentou a morte da funcionária.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa querida colaboradora Marília Vargas, gerente da filial CVC Colatina. Ela deixou uma marca indelével em nossa empresa e será lembrada por sua dedicação, profissionalismo e espírito colaborativo. Neste momento de luto, prestamos nossas condolências à família e amigos", comunicou a empresa em nota de pesar.

Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, morreu em grave acidente com a mãe na BR 259, em Colatina Crédito: Redes sociais

Segundo amigos, Marília era casada e muito querida na cidade de Colatina. Nas redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte.

"Grande mulher! Deixou sua marca e deixará saudades", disse uma amiga da vítima.

Em uma postagem recente, na qual comemorou uma conquista profissional, Marília recebeu elogios da mãe. A publicação foi feita há cerca de cinco dias.

"Filha linda você brilha por onde passa! Muito linda e elegante, meu presente de Deus" Leni Vargas Ribeiro - Mãe de Marília

Os corpos de mãe e filha foram velados, primeiramente, para a Capela Mortuária do bairro São Silvano. No início da tarde, elas foram levadas para Pancas, onde ocorre o sepultamento.

Familiares e amigos foram ao Ginásio de Esportes de Pancas para o velório dos corpos de mãe e filha

O acidente

Marília dirigia o carro da família, uma Fiat Toro, que foi atingido por um caminhão que seguia na pista contrária.

O motorista do caminhão disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que precisou frear bruscamente porque o carro que seguia na frente reduziu a velocidade de forma brusca ao se aproximar do cerco eletrônico.

A carroceria do caminhão então "fez um L", atravessou a pista e atingiu a caminhonete onde estavam Leni, Marília e o irmão, que trafegavam no sentido contrário.

A caminhonete saiu da pista e ainda bateu em uma árvore às margens da rodovia. O carro ficou completamente destruído.

Após a batida na BR 259, a caminhonete ainda bateu com força em uma árvore às margens da rodovia Crédito: Willian Henrique Westphal

Mãe e filha morreram no local. O filho, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e permanece internado em estado grave.