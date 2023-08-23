Quem eram mãe e filha que morreram em acidente na BR 259 em Colatina

A morte de Leni Vargas Ribeiro, de 57 anos, e da filha Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, em um grave acidente na última terça-feira (22) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho das vítimas. Marília e o irmão, que ficou gravemente ferido, retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos. O carro da família, uma caminhonete Fiat Toro, foi atingida por um caminhão no distrito de Baunilha.
Marília era gerente comercial de uma concessionária de veículos em Colatina. Nas redes sociais, ela se identificava como uma mulher forte, destemida e determinada.
A loja onde ela trabalhava não abriu nesta quarta-feira (23). Em nota, a empresa lamentou a morte da funcionária.
"É com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa querida colaboradora Marília Vargas, gerente da filial CVC Colatina. Ela deixou uma marca indelével em nossa empresa e será lembrada por sua dedicação, profissionalismo e espírito colaborativo. Neste momento de luto, prestamos nossas condolências à família e amigos", comunicou a empresa em nota de pesar.
Segundo amigos, Marília era casada e muito querida na cidade de Colatina. Nas redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte.
"Grande mulher! Deixou sua marca e deixará saudades", disse uma amiga da vítima.
Em uma postagem recente, na qual comemorou uma conquista profissional, Marília recebeu elogios da mãe. A publicação foi feita há cerca de cinco dias.
"Filha linda você brilha por onde passa! Muito linda e elegante, meu presente de Deus"
Os corpos de mãe e filha foram velados, primeiramente, para a Capela Mortuária do bairro São Silvano. No início da tarde, elas foram levadas para Pancas, onde ocorre o sepultamento.
Familiares e amigos foram ao Ginásio de Esportes de Pancas para o velório dos corpos de mãe e filha
O acidente
Marília dirigia o carro da família, uma Fiat Toro, que foi atingido por um caminhão que seguia na pista contrária.
O motorista do caminhão disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que precisou frear bruscamente porque o carro que seguia na frente reduziu a velocidade de forma brusca ao se aproximar do cerco eletrônico.
A carroceria do caminhão então "fez um L", atravessou a pista e atingiu a caminhonete onde estavam Leni, Marília e o irmão, que trafegavam no sentido contrário.
A caminhonete saiu da pista e ainda bateu em uma árvore às margens da rodovia. O carro ficou completamente destruído.
Mãe e filha morreram no local. O filho, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e permanece internado em estado grave.
Com informação do g1 ES