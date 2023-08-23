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Prisão entre ondas

Homem aponta arma para polícia, foge e acaba preso no mar de Piúma

Caso aconteceu na tarde de terça-feira (22) após denúncia de que suspeito estaria usando drogas, armado e ameaçando populares; policial entrou na água e prendeu o suspeito
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 ago 2023 às 14:23

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 14:23

Balneabilidade das praias do Sul do ES ainda não foram avaliadas em 2023
A "prisão aquática" ocorreu em Piúma, no litoral Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (22) Crédito: Filipe Vargas
Um homem de 39 anos foi preso após apontar a arma para a Polícia Militar e fugir, nadando em direção à ilha do Gambá, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, na tarde de terça-feira (22). Um policial entrou na água e o prendeu no mar.
Conforme o registro da polícia, os militares foram acionados para irem atrás de um quiosque, perto da Ilha do Gambá, no Centro de Piúma, para atender a denúncia de que um homem armado estava ameaçando populares, banhistas e motoristas.
Ao se aproximar do local, a polícia viu quatro homens, atrás de um dos quiosque, fazendo uso de drogas e com bebidas alcoólicas.
Os suspeitos, ao notarem que a guarnição havia parado, fugiram em direções diferentes, no intuito de confundir os policiais. A equipe então focou alvo da denúncia, avistado segurava uma pistola. Ao ser dada voz de parada e ordem para soltar a arma e se deitar no chão, ele ignorou e fugiu em direção à praia.
No momento em que fugia, fez menção de atirar nos militares, se virando para trás e apontando a arma na direção dos policiais. A equipe atirou, mas ele não parou, colocou a arma na pochete e entrou no mar, para fugir dos militares.
Um dos policiais também entrou ao mar atrás do suspeito, que tentou fugir em direção a Ilha dos Cabritos. O homem largou a pochete com a arma dentro e se entregou. A arma afundou e não foi localizada. O homem foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o presídio.

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