Homem aponta arma para polícia, foge e acaba preso no mar de Piúma

A "prisão aquática" ocorreu em Piúma, no litoral Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (22) Crédito: Filipe Vargas

Um homem de 39 anos foi preso após apontar a arma para a Polícia Militar e fugir, nadando em direção à ilha do Gambá, em Piúma , no Litoral Sul do Estado, na tarde de terça-feira (22). Um policial entrou na água e o prendeu no mar.

Conforme o registro da polícia, os militares foram acionados para irem atrás de um quiosque, perto da Ilha do Gambá, no Centro de Piúma, para atender a denúncia de que um homem armado estava ameaçando populares, banhistas e motoristas.

Ao se aproximar do local, a polícia viu quatro homens, atrás de um dos quiosque, fazendo uso de drogas e com bebidas alcoólicas.

Os suspeitos, ao notarem que a guarnição havia parado, fugiram em direções diferentes, no intuito de confundir os policiais. A equipe então focou alvo da denúncia, avistado segurava uma pistola. Ao ser dada voz de parada e ordem para soltar a arma e se deitar no chão, ele ignorou e fugiu em direção à praia.

No momento em que fugia, fez menção de atirar nos militares, se virando para trás e apontando a arma na direção dos policiais. A equipe atirou, mas ele não parou, colocou a arma na pochete e entrou no mar, para fugir dos militares.

Um dos policiais também entrou ao mar atrás do suspeito, que tentou fugir em direção a Ilha dos Cabritos. O homem largou a pochete com a arma dentro e se entregou. A arma afundou e não foi localizada. O homem foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim.