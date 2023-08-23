Caminhão não aguenta peso, desce de ré em ladeira e atinge carros em Pancas

Uma câmera de videomonitoramento de uma casa flagrou o momento exato em que um caminhão desgovernado desce de ré, bate em um veículo estacionado, que acabou prensado contra um muro e ainda colidiu em outro carro logo à frente. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23) no bairro Nossa Senhora das Graças, em Pancas , no Noroeste do Estado.

Segundo um representante da Defesa Civil do município, não havia nenhum motorista dentro do carro prata, um Ford Focus, nem no outro veículo. O motorista do caminhão não se feriu.

Ainda de acordo com ele, pessoas que viram o momento da batida informaram que o motorista do caminhão estava manobrando o veículo. Como o veículo estava pesado, no momento da manobra ele tentou frear para evitar que o caminhão descesse, mas o freio não foi suficiente e o veículo desceu de ré, "lixando" os pneus pela rua e batendo no carro estacionado.