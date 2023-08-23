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Caminhão não aguenta peso, desce de ré em ladeira e atinge carros em Pancas

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23) no bairro Nossa Senhora das Graças. Veículo estava carregado com brita; veja o momento da batida
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 ago 2023 às 15:57

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 15:57

Uma câmera de videomonitoramento de uma casa flagrou o momento exato em que um caminhão desgovernado desce de ré, bate em um veículo estacionado, que acabou prensado contra um muro e ainda colidiu em outro carro logo à frente. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23) no bairro Nossa Senhora das Graças, em Pancas, no Noroeste do Estado.  
Segundo um representante da Defesa Civil do município, não havia nenhum motorista dentro do carro prata, um Ford Focus, nem no outro veículo. O motorista do caminhão não se feriu. 
Ainda de acordo com ele, pessoas que viram o momento da batida informaram que o motorista do caminhão estava manobrando o veículo. Como o veículo estava pesado, no momento da manobra ele tentou frear para evitar que o caminhão descesse, mas o freio não foi suficiente e o veículo desceu de ré, "lixando" os pneus pela rua e batendo no carro estacionado. 
Segundo a Polícia Militar de Pancas confirmou o acidente e informou que a caçamba do caminhão estava carregada com brita, quando passava por uma rua do bairro Nossa Senhora das Graças. Entretanto, devido ao peso, o mesmo não aguentou e voltou de ré, acertando dous automóveis estacionados.  

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