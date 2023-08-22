Acidente entre caminhão e caminhonete deixa 2 mortos em Colatina 

O acidente entre o caminhão e uma caminhonete Fiat Toro resultou na morte de duas pessoas Crédito: Marciel Alvarenga

Um grave acidente no km 39 da BR 259, em Colatina, envolvendo um caminhão e uma caminhonete resultou na morte de mãe e filha, que estavam na Fiat Toro. A colisão fatal ocorreu no começo da tarde desta terça-feira (22), por volta das 13h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi registrada no trecho do distrito de Baunilha.

Inicialmente, as vítimas, segundo a PRF, eram a motorista e uma passageiro da picape. O capitão Balbino, da Polícia Militar, informou que as elas foram identificadas como Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, e a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro, de 57. Um irmão da condutora, de 34 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao hospital.

Fiat Toro envolvida em acidente com mortes em Colatina Crédito: Willian Henrique Westphal

Marília e o irmão retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos. O motorista do caminhão, que não foi identificado, contou à polícia que precisou frear forte para não colidir no veículo que seguia à frente, quando este reduziu bruscamente a velocidade ao se aproximar do cerco eletrônico.

Neste momento, a carroceria do caminhão "fez um L", atravessou a pista da BR e atingiu a Fiat Toro, que trafegava no sentido contrário. Segundo Balbino, a condutora que morreu era gerente de uma concessionária de veículos em Colatina.

À esquerda, Marília Vargas Ribeiro. À direita, a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro. As duas morreram em acidente em Colatina Crédito: Redes Sociais

Após a batida, a caminhonete saiu da pista e ainda bateu com força em uma árvore às margens da rodovia federal. Uma faixa foi interditada para o trabalho de resgate e remoção dos corpos.