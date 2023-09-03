Morte em hotel: laudo aponta que médica sofreu asfixia e traumatismo craniano

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Sociais

A declaração de óbito da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, aponta asfixia e traumatismo entre as causas da morte. A mulher foi encontrada morta em um quarto de hotel em Colatina, Noroeste do Espírito Santo . Ela pode ter sido vítima de feminicídio e o marido dela, Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, ex-prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, foi preso por suspeita de participação no crime junto ao motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos.

No atestado emitido no último sábado (2) pelo Departamento Médico Legal de Colatina, que a reportagem de A Gazeta teve acesso, as causas da morte apontadas são:

Hipoxemia (baixa concentração de oxigênio no sangue);

Asfixia mecânica;

Broncoaspiração (entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória);

Traumatismo cranioencefálico (lesão física ao tecido cerebral que, temporária ou permanentemente, incapacita a função cerebral).

Laudo aponta causa da morte de médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, em hotel de Colatina Crédito: DML de Colatina/Reprodução

Juliana era médica em Teófilo Otoni, Minas Gerais e o pai dela, Samir El-Aouar, é ex-prefeito da cidade.

Marido suspeito do crime

Fuvio Luziano Serafim é suspeito de matar a esposa, Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil, Fuvio Luziano foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe, sem que a vítima tivesse direito à defesa e por ela ser mulher.

O motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, que estava hospedado no quarto ao lado, também foi autuado em flagrante pelas mesmas razões. Ele e o marido da vítima foram encaminhados ao sistema prisional capixaba. O caso seguirá sob investigação.

No sábado (2), a Polícia Militar havia informado, em nota, que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que teria acontecido um homicídio nas dependências de um hotel da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento disse aos militares que havia uma hóspede em um quarto com o marido e, em outro quarto, estava o motorista do casal.

Arquivos & Anexos Laudo da morte da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar emitido pelo DML de Colatina Declaração de óbito da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, aponta asfixia e traumatismo entre as causas da morte Tamanho do arquivo: 483kb Baixar

Ainda em relato aos policiais, o gerente do hotel disse que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido da mulher compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar o ex-prefeito sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou que a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico em um hospital particular da cidade na última sexta-feira (1º), e que, após isso, os dois teriam ido a uma churrascaria. Segundo ele, a mulher estava feliz e ambos foram dormir às 20h.

O homem ainda relatou que ao acordar por volta de 8 horas de sábado, encontrou a esposa desmaiada na cama, possivelmente já morta, e foi orientado pelo Samu a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.

Em contrapartida, segundo o boletim de ocorrência da PM, o motorista do casal relatou ao agente da DHPP que foi chamado pelo marido da vítima para ir ao quarto onde os dois estavam hospedados, pois a esposa havia caído no banheiro e precisava de ajuda.

Como ambos apresentaram informações diferentes do cenário encontrado pela perícia, foram encaminhados à Delegacia Regional do município.

Segundo o boletim de ocorrência, o quarto onde o casal estava hospedado havia garrafas de cerveja, sangue nas roupas de cama e a vítima foi encontrada machucada.