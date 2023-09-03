Pai de médica morta em hotel de Colatina é ex-prefeito de Teófilo Otoni

O pai da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, encontrada morta em um quarto de hotel em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, também é médico e já foi prefeito e vereador da cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Samir El-Aouar fez curso de Medicina na Emescam, em Vitória, segundo informações em suas redes sociais.
Juliana El-Aouar pode ter sido vítima de feminicídio. O marido dela foi preso por suspeita de participação no crime. Segundo a Polícia Civil, Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, ex-prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe, sem que a vítima tivesse direito à defesa e por ela ser mulher.
O marido de Juliana e acusado da sua morte foi prefeito de Catuji por oito anos, de 2012 a 2020 e também é administrador em uma empresa de laticínios no Vale do Mucuri.