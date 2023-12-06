Rara e ameaçada de extinção, árvore frutífera é encontrada no ES

Os frutos da Guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial Crédito: Geovane Siqueira

Chrysophyllum imperiale), também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial, é uma árvore de grande porte cuja madeira era utilizada na construção naval. Pesquisadores da Reserva Natural Vale encontraram, na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica , uma árvore nativa da Mata Atlântica considerada criticamente ameaçada de extinção. Muito apreciada pela família real portuguesa por seus frutos suculentos e doces, a Guapeba (), também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial, é uma árvore de grande porte cuja madeira era utilizada na construção naval.

Atualmente, menos de 50 indivíduos adultos são encontrados na natureza nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a espécie considerada rara e extremamente ameaçada de extinção. Encontrar essa espécie no Espírito Santo aumenta o número de indivíduos conhecidos e melhora o conhecimento sobre o seu status de ameaça.

A árvore, de grande porte, foi encontrada na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica: madeira era utilizada na construção naval Crédito: Geovane Siqueira

Para o botânico Geovane Siqueira, que participou da descoberta e identificação da espécie junto com o professor Anderson Araújo, da Universidade Federal da Bahia, a descoberta destaca as riquezas ainda escondidas na Mata Atlântica e a necessidade de preservá-la. “Com esse registro, damos mais um passo para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira e para subsidiar políticas de conservação e preservação”, reforça Siqueira.

O botânico Geovane Siqueira participou da descoberta e identificação da espécie Crédito: Viviane Fassarella