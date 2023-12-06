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Leonel Ximenes

Rara e ameaçada de extinção, árvore frutífera é encontrada no ES

Nativa da Mata Atlântica, ela é considerada criticamente ameaçada

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

06 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Os frutos da Guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial
Os frutos da Guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial Crédito: Geovane Siqueira
Pesquisadores da Reserva Natural Vale encontraram, na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica, uma árvore nativa da Mata Atlântica considerada criticamente ameaçada de extinção. Muito apreciada pela família real portuguesa por seus frutos suculentos e doces, a Guapeba (Chrysophyllum imperiale), também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial, é uma árvore de grande porte cuja madeira era utilizada na construção naval.
Atualmente, menos de 50 indivíduos adultos são encontrados na natureza nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a espécie considerada rara e extremamente ameaçada de extinção. Encontrar essa espécie no Espírito Santo aumenta o número de indivíduos conhecidos e melhora o conhecimento sobre o seu status de ameaça.
A árvore, de grande porte, foi encontrada na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica: madeira era utilizada na construção naval
A árvore, de grande porte, foi encontrada na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica: madeira era utilizada na construção naval Crédito: Geovane Siqueira
Para o botânico Geovane Siqueira, que participou da descoberta e identificação da espécie junto com o professor Anderson Araújo, da Universidade Federal da Bahia, a descoberta destaca as riquezas ainda escondidas na Mata Atlântica e a necessidade de preservá-la. “Com esse registro, damos mais um passo para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira e para subsidiar políticas de conservação e preservação”, reforça Siqueira.
A descoberta foi possível devido a uma parceria entre a Vale e o Instituto Estadual de Meio Ambiente do ES (Iema) que prevê investimentos e medidas de apoio para proteção ecossistêmica de unidades de conservação.
O botânico Geovane Siqueira participou da descoberta e identificação da espécie
O botânico Geovane Siqueira participou da descoberta e identificação da espécie Crédito: Viviane Fassarella
Essa parceria faz parte da meta florestal da Vale, que oferece suporte à proteção de sete unidades, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, totalizando mais de 115 mil hectares protegidos de floresta.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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