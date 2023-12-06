Rara e ameaçada de extinção, árvore frutífera é encontrada no ES

Pesquisadores da Reserva Natural Vale encontraram, na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica
, uma árvore nativa da Mata Atlântica considerada criticamente ameaçada de extinção. Muito apreciada pela família real portuguesa por seus frutos suculentos e doces, a Guapeba (Chrysophyllum imperiale
), também conhecida como fruta-do-imperador ou árvore-imperial, é uma árvore de grande porte cuja madeira era utilizada na construção naval.
Atualmente, menos de 50 indivíduos adultos são encontrados na natureza nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a espécie considerada rara e extremamente ameaçada de extinção. Encontrar essa espécie no Espírito Santo aumenta o número de indivíduos conhecidos e melhora o conhecimento sobre o seu status de ameaça.
Para o botânico Geovane Siqueira, que participou da descoberta e identificação da espécie junto com o professor Anderson Araújo, da Universidade Federal da Bahia, a descoberta destaca as riquezas ainda escondidas na Mata Atlântica e a necessidade de preservá-la. “Com esse registro, damos mais um passo para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira e para subsidiar políticas de conservação e preservação”, reforça Siqueira.
Essa parceria faz parte da meta florestal da Vale, que oferece suporte à proteção de sete unidades, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, totalizando mais de 115 mil hectares protegidos de floresta.