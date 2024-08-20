Prejuízo de R$ 1 milhão: livraria destruída pelo fogo é reaberta no ES

Localizada próximo à catedral, a livraria sofreu grandes danos, com o primeiro andar praticamente consumido pelas chamas e a sobreloja isolada por questões de segurança. O incêndio, que começou logo após as 7h, durante a abertura da loja e dos trabalhos de limpeza, foi causado por uma falha no motor de ventilação do ar-condicionado, conforme a perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.