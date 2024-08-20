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Leonel Ximenes

Prejuízo de R$ 1 milhão: livraria destruída pelo fogo é reaberta no ES

Empresa dona da loja é a mesma que confeccionou as vestes litúrgicas utilizadas pelo papa Francisco na missa em Aparecida em 2013

Públicado em 

20 ago 2024 às 14:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Lauro Barbosa, bispo de Colatina, participa da reabertura da Livraria Cordis
Dom Lauro Barbosa, bispo de Colatina, participa da reabertura da Livraria Cordis Crédito: Rick Oliveira
A espera foi longa. Desde o dia 7 de novembro do ano passado, quando foi destruída por um incêndio devastador, a Livraria Cordis estava fechada. Mas nesta terça-feira (20), nove meses depois do desastre, a empresa da Diocese de Colatina recebeu as bênçãos do bispo dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa e foi reaberta ao público.
Localizada próximo à catedral, a livraria sofreu grandes danos, com o primeiro andar praticamente consumido pelas chamas e a sobreloja isolada por questões de segurança. O incêndio, que começou logo após as 7h, durante a abertura da loja e dos trabalhos de limpeza, foi causado por uma falha no motor de ventilação do ar-condicionado, conforme a perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.

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Segundo a Diocese de Colatina, o incêndio causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão, mas a livraria, que perdeu 90% do seu acervo, tinha seguro, embora o valor pago não tenha sido suficiente para reconstruir o imóvel e repor todo o material destruído pelas chamas.
Imagens mostram a livraria durante e após o incêndio que começou na manhã desta terça-feira (7)
Imagens mostram a livraria durante e após o incêndio ocorrido em novembro do ano passado Crédito: Leitor A Gazeta | @capbalbino
De acordo com o padre Paulo Barbosa, diretor do Grupo Cordis, foram feitas modificações na livraria reinaugurada. “Mudanças desde a marcenaria até o espaço, envolvendo ambiente e iluminação, foram feitas, muito diferente do anterior. Cada detalhe foi pensado para manter a essência da Cordis, mas também para trazer inovação e modernidade, com um espaço mais confortável e atrativo.”
O Grupo Cordis, do qual faz parte a livraria, se notabiliza também por confeccionar paramentos litúrgicos. O usuário mais famoso da empresa capixaba é o próprio papa Francisco, que se vestiu com paramentos confeccionados pela Cordis por ocasião da missa que celebrou em Aparecida (SP), em 2013. A Cordis, por sinal, tem uma filial na cidade do interior paulista, o maior centro de peregrinação religiosa do Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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