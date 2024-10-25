Conselheiro de reality show vem ao ES falar sobre transformação digital

Publicitário, escritor, especialista em inovação, gestão, tecnologia e marketing e conselheiro do reality show “O Aprendiz”, o palestrante internacional Walter Longo estará em Vitória
na quarta-feira (30) para falar sobre um dos temas mais relevantes do mercado atual: a transformação digital.
Com 40 anos de carreira, Longo ficou conhecido como um dos conselheiros de Roberto Justus no programa "O Aprendiz" e, além disso, ocupou cargos de destaque no Grupo Young & Rubicam, Grey Brasil, e Wunderman.
O publicitário é administrador de empresas e empreendedor digital, com MBA pela Universidade da Califórnia, EUA
. Sócio-diretor da Unimark Comunicação, já foi presidente do Grupo Abril e mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcomm
A palestra sobre transformação digital é promovida pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) em parceria com a Faesa, será realizada no Vitória Grand Hall, às 19h, e é aberta ao público geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/inscricao_walter_longo
.
A palestra faz parte da comemoração dos 27 anos do Sincades
. “Essa palestra será uma oportunidade para refletirmos sobre como a transformação digital pode ser aplicada ao nosso setor. Acreditamos que inovar não é mais uma opção, e sim uma necessidade para o crescimento sustentável das empresas”, afirma Idalberto Moro, presidente do sindicato.