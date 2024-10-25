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Leonel Ximenes

Conselheiro de reality show vem ao ES falar sobre transformação digital

Com mais de 40 anos de carreira, palestrante é publicitário, escritor e especialista em inovação, gestão, tecnologia e marketing

Públicado em 

25 out 2024 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Longo ficou conhecido como um dos conselheiros de Roberto Justus no programa
Longo ficou conhecido como um dos conselheiros de Roberto Justus no programa "O Aprendiz" Crédito: Divulgação
Publicitário, escritor, especialista em inovação, gestão, tecnologia e marketing e conselheiro do reality show “O Aprendiz”, o palestrante internacional Walter Longo estará em Vitória na quarta-feira (30) para falar sobre um dos temas mais relevantes do mercado atual: a transformação digital.
Com 40 anos de carreira, Longo ficou conhecido como um dos conselheiros de Roberto Justus no programa "O Aprendiz" e, além disso, ocupou cargos de destaque no Grupo Young & Rubicam, Grey Brasil, e Wunderman.
O publicitário é administrador de empresas e empreendedor digital, com MBA pela Universidade da Califórnia, EUA. Sócio-diretor da Unimark Comunicação, já foi presidente do Grupo Abril e mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcomm
A palestra sobre transformação digital é promovida pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) em parceria com a Faesa, será realizada no Vitória Grand Hall, às 19h, e é aberta ao público geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/inscricao_walter_longo.
A palestra faz parte da comemoração dos 27 anos do Sincades. “Essa palestra será uma oportunidade para refletirmos sobre como a transformação digital pode ser aplicada ao nosso setor. Acreditamos que inovar não é mais uma opção, e sim uma necessidade para o crescimento sustentável das empresas”, afirma Idalberto Moro, presidente do sindicato.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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