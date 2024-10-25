Em 10 anos, renúncia fiscal no ES crescerá mais de 100%, diz estudo

A renúncia fiscal no Espírito Santo aumentará 104,37%, entre os anos de 2015 e 2025, conforme estimativa divulgada em estudo inédito pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), passando de R$ 1,4 bilhão (2015) para R$ 3 bilhões (2025).

Em terceiro lugar, em termos de representatividade do total, estão as isenções de IPVA aos veículos com mais de 15 anos, o que soma aproximadamente R$ 129,25 milhões, que representa 4,57% do total.

O Espírito Santo é um dos poucos Estados em que as três maiores posições não são ocupadas por renúncias de ICMS (os outros são o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Minas Gerais). A terceira posição relativa apenas a ICMS é para o setor de “rochas ornamentais”, para os quais estavam previstos mais de R$ 37 milhões em isenções parciais.